"Acesso para a Série B é crucial para o nosso projeto", diz CEO do São Bernardo

O Campeonato Paulista se aproxima do fim, e nesta edição, uma das grandes surpresas foi o São Bernardo FC, equipe do ABC que impressionou na 1ª fase derrotando São Paulo e Corinthians, além de ficar com a 2ª melhor campanha no geral atrás apenas do Palmeiras.

Em conversa exclusiva com a VAVEL, o CEO do São Bernardo, Lucas Andrino, falou sobre o desempenho no Campeonato Paulista, além da metodologia implantada no clube e sobre como funciona a captação de atletas, destacando que o principal objetivo da temporada, é o acesso para a Série B do Brasileirão.

É importante ressaltar que o Bernô é um clube SAF desde o final de 2022. E como o próprio dirigente explicou, a decisão foi por questões tributárias.

Confira a entrevista na íntegra, abaixo:

Trajetória profissional

"Eu tentei ser jogador e não consegui, então fui estudar em seguida. Desde sempre quis estar inserido no futebol. Sou advogado de formação e me graduei na Universidade do Futebol. Depois fui para fora do Brasil para entender como o esporte é tratado na Europa. Minha primeira oportunidade profissional foi no Guarani, em 2013, por lá fiquei alguns anos, até fazer a aquisição do São Bernardo em 2019."

Lucas Andrino encabeça projeto no Bernô (Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal)

Escolha do São Bernardo

"Escolhemos o São Bernardo pois o perfil do clube se encaixou numa série de pré-requisitos que tínhamos elaborado, sendo os principais:

- Proximidade com a capital;

- A possibilidade de disputar o Paulistão;

- Proximidade com a empresa (grupo Magnum);

- Dívida pequena;

- Não herdar problemas internos.

Pegamos terra arrasada, implementamos a nossa ideia e aos poucos estamos conseguindo resultados positivos."

Relação com a população de São Bernardo

"Existe uma evolução, mesmo que pequena, é um relacionamento que vem melhorando gradualmente. Os resultados esportivos vêm ajudando muito nessa relação."

Série D em 2022

"Dentro do nosso Business Plan, tínhamos como meta subir em 2 ou 3 anos. A Série D é um campeonato muito difícil e me causava preocupação, me surpreendeu o acesso logo na primeira tentativa, mas esse objetivo já estava dentro das nossas metas.

Sem dúvidas, o meu momento mais especial na campanha, foi a vitória contra o Tocantinópolis, lá no Tocantins. Pois é o jogo do acesso. Passamos por uma viagem difícil, ficamos no Maranhão, jogamos no Tocantins, atravessamos um rio de balsa, com atletas experientes na Série A, e eu enxerguei como uma dificuldade que teríamos que passar para dar valor ainda mais a vitória, e de fato, ao acesso."

São Bernardo subiu para a Série C do Brasileirão em 2022 (Foto: Divulgação/São Bernardo FC)

São Bernardo contra os 4 grandes

"Temos capacidade sim para incomodar eles (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos). Óbvio que em um ano ou outro podemos oscilar, tanto negativamente quanto positivamente, o importante é ter equilíbrio.

A forma como tratamos os processos internos no clube é fundamental para isso, aspectos que ao meu ver ainda estão muito bagunçados no Brasil."

Captação de atletas

"No São Bernardo o resultado econômico não precede o resultado esportivo, o clube não deixa de ganhar um jogo ou pensar numa classificação por causa de venda.

Primeiro, os resultados esportivos e depois os econômicos na questão de venda. Óbvio que as vendas de jogadores andam paralelamente, mas hoje não é o principal, o principal hoje é subir para a Série B.

Pois assim, conseguimos montar um calendário com Paulistão, Copa do Brasil e Série B, permitindo que o clube fique linear na montagem de elenco, administração e na parte financeira. Todos os departamentos precisam estar equilibrados.

O Chrystian por exemplo, acompanhamos há muito tempo, analisamos bastante, e optamos pela compra. O nosso departamento de análise de mercado, acompanhou ele desde o empréstimo para a Chapecoense, lá trabalhou com o Gilson Kleina inclusive.

E, quando ele chegou neste ano, ele conseguiu se adaptar de forma rápida ao nosso sistema de jogo e teve um resultado bastante positivo."

Chrystian com a camisa do São Bernardo (Foto: Divulgação/Paulistão)

Construção do Centro de Treinamento

"A ideia é que seja um CT (Centro de Treinamento) bem complexo, com seis campos, refeitório, hotel, academia e departamento médico. Focando muito na formação. Na hora que ele estiver pronto, o São Bernardo estará bem consolidado."

Preparação para a Série C

"A ideia é manter a base do time. Então já estamos fazendo esse trabalho desde que montamos o elenco para o Paulistão, é difícil o São Bernardo fazer contratos curtos, e agora, voltamos a nossa atenção para o maior objetivo do ano que é a disputa do Brasileirão Série C. O acesso para a Série B é crucial para o nosso projeto e se Deus quiser estaremos na Série B em 2024."