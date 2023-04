Coudet analisa vitória do Atlético-MG e acha resultado curto: "Geramos mais situações"

Na busca pelo tetracampeonato do Campeonato Mineiro,, o Atlético-MG deu um passo importante e até colocou uma mão na taça ao vencer o América-MG por 3 a 2, neste sábado (1º), na Arena Independência, no primeiro jogo da final da decisão.

Prestes de conquistar o terceiro título na carreira, Eduardo Coudet finalmente venceu um clássico em terras brasileiras. O argentino enalteceu o Coelho, mas mencionou que o resultado ficou curto pelo panorama do jogo.

"Criamos muitas situações. Tivemos um grande rival. Se eu fizer uma análise rápida, acredito que o resultado ficou curto pelo que aconteceu nesse jogo. Não pela diferença dos rivais, mas me parece que só um gol de diferença ficou pouco. Fomos buscar até o final e temos esse cara (Hulk) que tem gana até o final. Ele é assim. [...] Creio que, em linhas gerais, tivemos sempre o domínio do jogo, geramos mais situações. Nas duas vezes que finalizaram, fizeram os dois gols. Um pouco de erros nossos, mas também méritos deles. Eles têm muitos bons jogadores, um bom técnico".

O técnico explicou a mudança em relação de Edenílson atuar na direita. De acordo com ele, a ideia era aproveitar o fato de ter um jogador a mais que o adversário, já que Marlon acabou sendo expulso.

"Não tínhamos mais (jogadores) para ir mais à frente. Colocamos Pedrinho, Vargas, tínhamos um homem a mais. Com um a mais pensamos que não podia escapar a vitória. Para aproveitar o homem a mais, tiramos os dois laterais e fomos colocar mais gente no ataque".

No jogo de volta, no próximo domingo (9), às 16h30, no Mineirão, o Galo pode conquistar o quarto título seguido de Estadual, o 48° na história, e tem a vantagem de poder perder por um gol de diferença.