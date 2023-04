Com gol nos acréscimos, Atlético-MG vence América-MG em clássico emocionante

Vantagem de dois gols, empate, pênalti defendido e vitória no apagar das luzes. Não faltou emoção nos primeiros noventa minutos da grande final do Campeonato Mineiro. O duelo entre Atlético-MG e América-MG foi cheio de reviravoltas e, no fim, o gol marcado por Hulk garantiu o triunfo por 3 a 2 fora de casa para o alvinegro.

O Galo chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas viu o América reagir e empatar com dois gols de Benítez. A reação americana, porém, foi freada pela expulsão de Marlon no pênalti marcado logo em seguida.

Matheus Cavichioli apareceu e defendeu a cobrança de Hulk. Porém, o artilheiro atleticano apareceu no último lance para sacramentar a vitória e aumentar a vantagem atleticana para o jogo da volta.

No Mineirão, o alvinegro tentará buscar o tetracampeonato que não vem desde os anos 1980, na campanha que terminou com o hexacampeonato consecutivo. Do lado americano, somente uma vitória por dois ou mais gols de diferença pode dar ao Coelho o título de campeão estadual.

Coudet inicia com mudanças no time titular

O técnico Eduardo Coudet começou a partida com novidades na escalação. De olho na estreia da Libertadores, alguns titulares foram poupados, como o lateral direito Saravia e o meia Patrick. Para os seus lugares, entraram Mariano e Hyoran

Outra novidade foi a formação inicial da equipe que entrou em campo, saindo do 4-1-3-2 para o 4-3-3, com Pavón iniciando o jogo ao lado de Hulk e Paulinho no ataque. O lateral esquerdo Rubens, que disputa a vaga com Dodô, ganhou nova chance entre os 11 iniciais.

Eficiência atleticana e reação do Coelho marcam a primeira etapa

A partida começou intensa nos primeiros dez primeiros minutos. Surpreendido pelas mudanças promovidas por Coudet, o América encontrou dificuldades para se adaptar ao jogo e viu o rival alvinegro abrir vantagem logo no início da partida.

Logo com um minuto e meio de jogo, o Galo inaugurou o placar. Mauricio Lemos lançou Pavón pela direita, o camisa 9 dominou, driblou o marcador e, mesmo com pouco ângulo, chutou colocado de esquerda, sem chances para o goleiro Matheus Cavichioli.

O América tentou responder ao gol sofrido com Benítez. Após cruzamento na área, a bola sobrou para o meia americano, que dominou e chutou de primeira com perigo. Porém, o desvio na defesa atleticana evitou o empate dos donos da casa.

Aos 6, o Coelho chegou novamente com perigo. Em jogada pela esquerda, Felipe Azevedo ganhou da marcação, invadiu a área e cruzou rasteiro para Juninho, que apareceu como elemento surpresa na área. O camisa 8 chutou de primeira, mas Mauricio Lemos estava no meio do caminho e impediu que a bola balançasse as redes.

Os donos da casa passaram a dominar mais a partida e ter a posse de bola, mas encontrava dificuldades em transformar isso em chances perigosas de gol. O Galo, por outro lado, buscava aproveitar os espaços deixados pelo adversário e ampliar o placar.

Aos 32, o América ficou próximo outra vez de igualar o marcador. Após boa troca de passes na intermediária, Arthur recebeu livre e cruzou para Aloísio, que estava livre na área, mas o centroavante cabeceou errado e desperdiçou a grande oportunidade.

Um minuto depois, o gol perdido custou caro aos donos da casa. Aos 33, Éverson cobrou tiro de meta buscando o atacante Hulk no ataque. A defesa americana afastou de cabeça, porém, a bola sobrou para o meia Hyoran que, sem marcação, avançou do meio de campo até a meia lua e chutou colocado no canto direito, sem chances de defesa para Cavichioli.

Buscando diminuir o prejuízo, o América tentou responder com o zagueiro Iago Maidana, que apareceu no ataque e finalizou colocado de fora da área. Porém, a bola passou por cima do travessão.

No fim da primeira etapa, o Coelho chegou ao primeiro gol. Após cobrança de falta ensaiada, Benítez aproveitou o espaço e chutou forte de fora da área. A bola fez um efeito que surpreendeu o goleiro Éverson e balançou as redes.

América reage, mas não segura pressão com um a menos

O América começou o segundo tempo com tudo e, aos cinco minutos, chegou ao empate, novamente com Benítez. Aloísio deu um lindo passe de cavadinha e encontrou o camisa 10 livre que, com toda categoria, marcou seu segundo gol na partida.

A empolgação americana durou menos de um minuto. Em jogada de ataque pelo lado direito, Mariano cruzou na área, Patrick cabeceou na trave e, no rebote, Zaracho finalizou de cabeça e o lateral esquerdo Marlon tirou em cima da linha com o braço. A arbitragem marcou o pênalti e expulsou o jogador americano, que havia entrado no início do segundo tempo.

O artilheiro Hulk ficou responsável pela cobrança de pênalti. Porém, brilhou a estrela de Matheus Cavichioli, que defendeu o chute do capitão atleticano e manteve o placar igual.

Mesmo com um a menos, o América não deixou de atacar, e quase marcou o terceiro com Danilo Avelar, que arriscou de fora da área, mas o chute rasteiro passou a direita do gol atleticano.

Em busca de voltar à frente do placar, o Atlético tentou aproveitar a vantagem numérica em campo. Aos 20, o alvinegro chegou novamente ao ataque com Edenílson, que arriscou de fora da área. A bola passou próximo da trave direita e foi pela linha de fundo.

Aos 40, o Atlético chegou mais uma vez ao ataque com Edenílson. O meia recebeu bom passe, invadiu a área e chutou forte, mas Matheus Cavichioli defendeu em dois tempos e frustrou a torcida atleticana.

Nos minutos finais, o Galo pressionou em busca do terceiro gol. Aos 43, Vargas invadiu a grande área e chutou cruzado, a bola passou por todo mundo e assustou a defesa americana. Na sequência, o atacante chileno apareceu novamente, dessa vez chutando próximo da meia lua.

Nos acréscimos, a trave impediu o gol da vitória atleticana em duas oportunidades de Paulinho. Na primeira chance, o atacante recebeu bom passe na área e cabeceou no canto esquerdo. Pouco depois, o camisa 10 recebeu um ótimo passe de Hulk e desviou de leve a bola e, por muito pouco, não balançou as redes.

No último lance da partida, Hulk se redimiu do pênalti perdido. Em jogada pela esquerda, o atacante invadiu a área e chutou forte no canto. O goleiro Matheus Cavichioli se esticou, mas não conseguiu evitar o gol que determinou o triunfo atleticano na partida.

Próximos compromissos

Antes do jogo de volta, que será realizado no próximo domingo (8), as duas equipes estreiam na fase de grupos das competições internacionais. O América entra em campo pela Copa Sul-americana e enfrentará o Peñarol-URU na quarta-feira (5), às 21h, no estádio Independência.

Já o Galo joga pela Libertadores, e enfrentará o Libertad-PAR na quinta-feira (6), às 19h, no estádio Mineirão.