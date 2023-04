São Paulo goleia Real Ariquemes pelo Brasileirão Feminino

Na tarde desta segunda-feira (03), o São Paulo goleou o Real Ariquemes, por 7 a 0, pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. Naná, três vezes, Dani, Vivian, Glaúcia e Micaelly anotaram para o Tricolor.

São Paulo domina e marca

O jogo começou com o São Paulo dominando, driblando e passeando em campo, totalmente folgado. Já o Real Ariquemes, mostrou-se acanhado e sem reação. Aos 3, sai da frente que vem aí o Tricolor, com Naná, que surpreende Letícia Rodrigues e, ao invés de um cruzamento, chuta cruzado do lado direito da área, mandando para o fundo das redes, abrindo o placar. Na sequência, Naná mais uma vez aparece, mas agora para completar um lançamento vindo da intermediária para ampliar o placar. A partida seguiu, com o São Paulo se mostrando extremamente confortável dentro de campo e dominando o Real Ariquemes com facilidade. Aos 31, Dani pega de chapa, a bola de sobra, e na sequência passou pela barreira, morre no ângulo esquerdo de Letícia Rodrigues, sem chances, cravando golaço de falta, levando o São Paulo para o vestuário com 3 a 0, no marcador.

Tricolor amplia vantagem

A partida começou no mesmo ritmo da primeira, o Tricolor seguiu dominando, se impondo em campo e criando as principais ações. Aos 15, Naná, mais uma vez, recebeu lançamento nas costas da defesa, invadiu a área e, com um toque sutil, venceu a goleira, e ampliou a vantagem. Na sequência, mais um do Sampa, Micaelly cobra escanteio da esquerda para o primeiro pau, e a bola viaja alta, e Vivian chega só dando uma escoradinha para o fundo das redes. Com muita fome e qualidade em campo, o Tricolor ainda aumentou mais a goleada com gols de, Gláucia e Micaelly, fechando a conta e findando com um belo 7 a 0.

Como ficou?

Com a vitória, o São Paulo chegou a 12 pontos e ocupa a sexta colocação da tabela. Já o Real Ariquemes segue na lanterna, sem pontuação.

Próximos Jogos

Por agora, a competição nacional vai continuar apenas no final da próxima semana, devido a data Fifa. Provavelmente, a sétima rodada será entre os dias 14 e 17 de abril.