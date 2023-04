Destaque em jogo do título, goleiro Rodrigo Antunes conquista turno do Rondoniense com o Porto Velho

No último sábado (1), o Porto Velho conquistou o primeiro turno do Campeonato Rondoniense. O título veio após vitória por 1 a 0 sobre a União Cacoalense, resultado que também garantiu a Locomotiva na Copa do Brasil de 2024.

Quem se destacou na partida foi o goleiro Rodrigo Antunes. O Porto Velho abriu o placar nos primeiros minutos de jogo, e contou com defesas importantes do arqueiro para segurar a vantagem.

“Foi uma grande conquista, não só para mim, mas para todo o grupo. Estamos trabalhando duro desde o início da temporada e agora colhemos os frutos. Fico muito feliz por ter ajudado a equipe e conquistado esse título”, disse o jogador.

Rodrigo Antunes também projeta o último compromisso pelo turno do estadual. O Porto Velho visita o Guaporé neste sábado (8), em duelo marcado para às 17h (horário de Brasília).

“Vamos encarar esse jogo com a mesma seriedade que encaramos os outros. Queremos encerrar o turno da melhor forma possível e dar sequência ao nosso trabalho para buscar mais conquistas na temporada”, concluiu.

Aos 25 anos, Rodrigo Antunes vive a sua primeira experiência no futebol rondoniense. O goleiro acumula passagens por clubes como Botafogo e Flamengo, e na última temporada, participou do acesso do Amazonas para a Série C.