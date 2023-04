Salgueiro elimina Náutico nos pênaltis e avança às semifinais do Campeonato Pernambucano

Em noite inspirada de quarta-feira (5), o Salgueiro venceu o Náutico nos pênaltis, por 14 a 13, após empatar por 1 a 1 no tempo normal, e se classificou pelo 10° ano seguido às semifinais do Campeonato Pernambucano. A disputa de pênaltis parecia interminável, com 34 cobranças ao todo, o Timbu teve três boas oportunidades para fechar a disputa, mas perdeu todas, e no final, Matheus Cocão perdeu a 17ª cobrança do time da casa.

Náutico sai na frente

O jogo começou com o time da casa, o Náutico tendo amplo domínio e pressionando. Já o Salgueiro buscava se defender, fechando todos os espaços e afastando qualquer perigo de invasão a sua meta. Mas, apesar do protagonismo, o Timbu deixava a desejar nas finalizações, tanto que aos 20, Paul Villero recebeu a bola por elevação, mas Everton chegou antes e conseguiu tirar a bola, que na sequência voltou viva na no ataque, que não conseguiu concluir o gol.

Na reta final, o Salgueiro que pouco produziu sentiu o gosto amargo de dar uma vantagem para o adversário de bandeija. Aos 50, o árbitro de vídeo, acionou o árbitro Michelangelo para observar uma possível toque de mão de Odilávio na disputa de bola com Jean Mangabeira, que foi confirmado e convertido a gol com categoria por Souza, levando o Timbu para o vestiário com vantagem.

Salgueiro empata e leva para os pênaltis

O jogo recomeça com muita emoção, o Náutico seguiu controlando, mas errando nas finalizações. Já o Salgueiro voltou com todo gás atrás do prejuízo. Aos 10, pintou um novo pênalti para o Timbu, o atacante Jael pediu para fazer a cobrança, e acabou mandando na trave. Na sequência, em cobrança de falta forte de Anderson Recife, Vagner defendeu, mas sobrou rebote pra Robinho que mandou para o fundo das redes deixando tudo igual.

Após o gol de empate, o Timbu passou a pressionar mais ainda, e correu em busca do segundo, que até veio, aos 36, em chute de Júlio, Everton dá rebote e a bola sobra para Tosatti que estava em posição de impedimento, que passou para Diego mandar para o fundo das redes, não valendo de nada. A aflição tomou conta quando o juiz soou o apito e decretou decisão nas penalidades.

Salgueirão avança nas penalidades

As equipes se mostraram seguras e destemidas nas penalidades, e dentro das cinco cobranças iniciais, após Bartolomeu desperdiçar para o Carcará, do outro lado o zagueiro Odivan aproveitou para deixar tudo igual, sem Timbu na frente.

Nas alternadas, foi a vez do lateral Pedro Gustavo errar, mas o goleiro Vagner, ao invés de classificar o Náutico, isolou de forma certeira. Veio repetição dos jogadores, e foi aí que aflição tomou conta, Denilton deu mais um "match point" para o Timbu, e Diego Matos mais uma vez não aproveitou. No final, após Gabriel Fonseca converter a 17ª cobrança do Caracará, Matheus Cocão desperdiçou e garantiu o Salgueiro na semifinais.

Próximos Jogos

No próximo sábado (8), o Salgueiro enfrenta o Retrô, em jogo único, às 16h30, na Arena de Pernambuco. Já o Náutico só volta a campo na quinta-feira (13), diante do Cruzeiro, nos Aflitos, pelo jogo de ida da Copa do Brasil.