Pia Sundhage enfatiza grande atuação na vitória do Brasil sobre Alemanha: "Este jogo foi um dos melhores que jogamos"

Na tarde desta terça-feira (11), a Seleção Brasileira Feminina venceu a Alemanha, por 2 a 1, em último amistoso, antes da Copa do Mundo Feminina. Após o jogo, a técnica Pia Sundhage que fez seu último teste faltando 100 dias para o início da competição, avaliou o trabalho realizado com a equipe nesses últimos anos.

"Penso que este jogo foi um dos melhores que jogamos. Tem a partida contra a Austrália há muito tempo atrás, mas este jogo foi muito bom. Tem também algumas partes do jogo contra a Inglaterra, por isso temos mais minutos em que jogamos muito bem na defesa, mas especialmente no ataque. Mantemos a bola por mais tempo e demos conta de enfrentar as duas melhores equipes da Europa", afirmou.

Pia também aproveitou a oportunidade para elogiar a equipe e reforçar que a confiança dentro do grupo, que é primordial para um bom desempenho.

"Elas são muito boas e estão preparadas para fazer qualquer coisa. Em primeiro lugar, elas gostam de jogar umas com as outras e também somos bastante minuciosas quando se trata da nossa ideia de jogo e ganhamos muita confiança por termos sido capazes de pressionar a Inglaterra e vencer a Alemanha. Confiamos nas jogadoras e elas confiam em nós qualquer que seja o clima de jogo."

Sobre o Mundial

Para finalizar, a técnica comentou sobre a lista final de jogadoras que vão para o Mundial.

"Vamos nos assegurar em fazer uma boa preparação para a Copa do Mundo e, é claro, sempre vão ter cinco ou seis jogadoras que vão falar mais sobre e que vão gerar debate. Mas de um modo geral, se olharmos para a escalação inicial, teremos uma boa equipe dentro e fora de campo", finalizou.

Com o resultado a Seleção Brasileira sai invicta da Data Fifa, agora delegação embarca no início de julho para Brisbane, na Austrália, para aproveitar a última Data Fifa antes da Copa fazendo os ajustes finais para a estreia, dia 24, contra o Panamá. A CBF ainda estuda um possível jogo de despedida da torcida em algum estádio brasileiro, em junho.