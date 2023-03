Pia Sundhage é superada por Sarina Wiegman em prêmio no The Best

Nesta segunda-feira (27), a FIFA organizou a premiação do The Best , que elegeu os melhores de cada categoria, conforme votação online. Com 11 gêneros diferentes, tudo se desenvolveu para mais uma vez, o Brasil chegará ao Top 3, dentre outros grandes nomes.

Concorrendo ao prêmio de melhor treinadora no futebol feminino, a sueca, Pia Sundhage, que comanda a Seleção Brasileira, chegou ao tão sonhado pódio, ao lado de Sonia Bompastor, da França, e Sarina Wiegman, da Holanda.

O período analisado para as escolhas dos nomes foi de agosto de 2021 a dezembro de 2022, com diversos campeonatos continentais e nacionais, considerando todo o território em que é disputado o futebol feminino no mundo.

Dividindo votos com a comandante do Lyon (FRA), e a técnica da Seleção Inglesa, a representante da Canarinho acabou saindo na pior, vendo a holandesa no topo. As mesmas, se enfrentarão em 6 de abril, no confronto da Finalíssima Feminina, taça disputada entre as campeãs da Eurocopa e da Copa América, na temporada de 2022.

Vencedoras da categoria até aqui

MELHOR TÉCNICA(O) DE FUTEBOL FEMININO

2010 - Silvia Neid (ALE)

2011 - Norio Sasaki (JAP)

2012 - Pia Sundhage (SUE)

2013 - Silvia Neid (ALE)

2014 - Ralf Kellermann (ALE)

2015 - Jill Ellis (ING)

2016 - Silvia Neid (ALE)

2017 - Sarina Wiegman (HOL)

2018 - Reynard Pedros (FRA)

2019 - Jill Ellis (ING)

2020 - Sarina Wiegmann (HOL)

2021 - Emma Hayes (ING)

2022 - Sarina Wiegman (HOL)

Sendo uma das maiores campeãs, ao lado de Silvia Neid, da Alemanha, Sarina Wiegman chega ao seu terceiro troféu conquistado, comandando mais uma grande seleção, após passagem pela Holanda, na temporada de 2017.

Com a premiação iniciando em 2010, ao longo dos 13 anos de edições, apenas três homens conquistaram o pódio que tem sido dominado por mulheres, sendo eles, o japonês Norio Sasaki, o alemão Ralf Kellermann e o francês Reynard Pedros.

Outras categorias femininas

Além de Sarina Wiegman, conquistando como melhor treinadora no futebol feminino, Alexia Putellas, do Barcelona (ESP), chegou ao topo como melhor jogadora do mundo, pelo segundo ano consecutivo. Já como melhor goleira do mundo, quem levou o troféu foi Mary Earps, do Manchester United, da Inglaterra. Na Seleção Fifpro feminina, quem saiu com a melhor foram as meninas: Endler, Bronze, Williamson, Renard e Leon; Putellas, Walsh, Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr e Mead.