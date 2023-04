"Fizemos uma boa estreia", relata Mano Menezes após empate com Fortaleza

Na noite deste sábado (15), o Internacional empatou com o Fortaleza, por 1 a 1, em jogo de estreia pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes revelou que não tem um time titular no Colorado. Em entrevista coletiva após o resultado, Mano Menezes falou sobre o calendário repleto de jogos para justificar algumas alterações na equipe.

"Não existe time titular hoje no futebol quando você joga muitas competições. Tenho que ter todos os jogadores ou muito jogador à disposição para entrar a qualquer momento e render."

O comandante Colorado também aproveitou para ressaltar que foi uma boa estreia e citou as qualidades do time adversário.

"Fizemos uma boa estreia. São sempre grandes adversários porque são os principais clubes do país e sinto que o Fortaleza ia estar um pouco à frente em termos de ritmo porque jogou mais jogos, jogou todo a Copa do Nordeste. Então, a gente se preparou para um jogo como a gente imaginava. Acho que a equipe se comportou bem e duelou com o Fortaleza."

Substituições do Internacional

Mano Menezes, quando questionados sobre as substituições por cansaço, destacou que uma quantidade maior de jogos possibilita a equipe ter mais jogadores em condições melhores.

"Quem sentiu foi o Johnny, que andou bastante, o Pedro [Henrique] que é um jogador, que por características, tem intensidade nas arrancadas. O Wanderson também percorreu muito, foi muito acionado. Até pedi para a gente equilibrar um pouquinho porque não aguenta, né?! Às vezes, o fato de você jogar [mais vezes] é melhor. O jogo, ele condiciona mais."

O Colorado volta a campo na terça-feira (18), às 19h, quando recebe o Metropolitanos na segunda rodada da Libertadores.