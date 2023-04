Jovem promessa do futebol feminino e do Internacional, Marzia fala sobre início de carreira

Marzia é uma jovem promessa do futebol feminino brasileiro, a meio-campista de apenas 18 anos é natural de Serra (ES) e acumula passagens por grandes equipes brasileiras nas categorias de base, como Cruzeiro, Vasco e Santos. E foi atuando pelas Sereias de Vila que ela fez sua estreia no profissional em 2022, chegando até a final do Paulistão daquela temporada, ficando com o vice.

Em 2023, passou a vestir as cores do Internacional, equipe na qual Marzia vem sendo a 12ª jogadora na disputa dos jogos do Campeonato Brasileiro. Mesmo jovem, a atleta tem uma bagagem gigante, e ela nos contou um pouco sobre esse seu início de carreira e chegada nas Gurias Coloradas.

Base e início de carreira: “Desde muito nova já saí de casa e fui morar fora em busca do meu sonho, acredito que querendo ou não já fui amadurecendo e ficando cada vez mais forte, principalmente mentalmente, e cada passagem nesses grandes clubes tenho certeza que aprendia e evoluía cada vez mais e mais e ia amadurecendo e ganhando conhecimento aos poucos. No Santos tive a oportunidade de estar no profissional pela primeira vez e estar no meio de grandes atletas, foi um sonho realizado e tenho certeza que aprendi muitas coisas e me ajudou a evoluir ainda mais.”

12ª jogadora no Internacional: “Cada jogo que entro fico muito feliz por estar tendo essas oportunidades e sempre tentando fazer delas valer a pena. Cada jogo é uma história diferente, tem jogos que preciso segurar mais, ou subir e atacar mais, depende de como está o clima do jogo e claro que o placar. Então todo jogo posso ter uma ‘função’ diferente.”

Foto: Victor Lanes

Em 2022, as Gurias Coloradas bateram na trave no Campeonato Brasileiro, ao perder a final pro Corinthians. O Internacional, então, deu uma reformula e busca o título inédito da principal competição feminina nacional em 2023. Marzia, que foi um dos reforços para esta temporada, nos contou um pouco sobre as expectativas da equipe gaúcha no Nacional.

“As equipes estão cada vez mais investindo e se preparando para os campeonatos, uma coisa muito boa para modalidade. As expectativas são as melhores possíveis, estamos trabalhando e nos preparando muito… a camisa do Inter é gigante e queremos chegar longe no campeonato em busca do título”, afirmou a meio-campista.

Sonhos para o futuro

Marzia ainda é jovem e com bastante sonhos a serem realizados. Com isso, conversamos um pouco sobre esse planejamento e expectativas da meio-campista sobre títulos, Europa e Seleção Brasileira.

Títulos que sonha em conquistar: “Sonho em ganhar o brasileirão e a libertadores.”

Jogar no futebol europeu: “Com certeza, acredito que vai ser uma experiência incrível de muito aprendizado e evolução e também a realização de um sonho.”

Seleção Brasileira: “Claro que representar nosso país é um sonho, mas isso vem com o fruto do nosso trabalho e determinação de cada dia. Espero continuar cada vez mais conquistando meus objetivos… como ajudar e ganhar títulos com a camisa do Inter tanto no profissional como no sub-20. E continuar evoluindo e amadurecendo cada vez mais e mais.”

Foto: Álvaro Bueno

O futebol feminino estava em pausa devido a Data Fifa. Agora, as Gurias Colorados vão a campo neste sábado (15), às 16h30, em um jogo fora de casa contra o Real Ariquemes, de Rondônia. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.