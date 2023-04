Volante do Grêmio elogia base e projeta futuro no tricolor gaúcho: “Grandes oportunidades”

Após uma pausa de mais de duas semanas, o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 está de volta nesta semana. A volante Giovanna Korneiczuk, mais conhecida como Gi, tem 18 anos e comentou como o clube vem se comportando durante a competição.

"Está sendo cada vez mais disputado. Graças a Deus os clubes estão investindo mais nas suas categorias de base feminina e, com isso, os jogos ficam muito mais disputados e, claro, mais gostoso de jogar. Estamos empatados com o Atlético no nosso grupo, que está em 2º lugar, e estamos próximo de alcançar a liderança. Vamos treinar e fazer de tudo para que isso aconteça logo! Vejo essa pausa como vantajosa para todos. Tivemos um tempo legal para refletir sobre o que precisamos melhorar, o que se deve manter e, claro, nos preparar mais", declarou Gi.

A volante defende as cores do Grêmio desde 2021 e comentou a importância do tricolor na sua formação e suas expectativas dentro do clube: "O Grêmio abriu as portas pra mim! Cheguei aqui com 17 anos e é inegável como eu amadureci como atleta e como pessoa aqui dentro. Eles nos dão uma infraestrutura muito boa para fazermos o que a gente tanto almeja. Nos dão muita chance e grandes oportunidades. Sonho muito alto!"

O Grêmio agora enfrenta o América-MG nesta quarta-feira (19), às 15h.