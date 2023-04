Cuca assume responsabilidade por derrota do Corinthians: "Tem que melhorar muito"

Após a derrota do Corinthians por 3 a 1 para o Goiás, o estreante da noite, Cuca concedeu entrevista coletiva. O técnico assumiu sua responsabilidade na derrota do Corinthians e reconheceu a necessidade de melhora.

“A responsabilidade é minha e vou assumir. O Goiás chegou quase meia-noite na sexta e correu mais que a gente. Não pode. Tem que ser diferente se quiser ganhar, tem que começar por mim. Vou cobrar, assim como serei cobrado. Hoje está todo mundo triste e sabedor que pode e tem que melhorar muito."

O treinador também projetou a decisão do Corinthians diante do Remo, pela Copa do Brasil, onde o alvinegro precisa vencer por três gols ou mais de diferença para classificar.

“Vamos ter que ser totalmente diferentes. Se jogar como hoje, não vamos nem ganhar o jogo, imagina então fazer os três gols. Não vou falar meia dúzia de coisas bonitas. A responsabilidade é toda nossa. É minha também. A atitude quarta tem que ser totalmente diferente.”

Cuca também prometeu que irá fazer o time jogar melhor já nas próximas semanas, onde terá jogos decisivos e clássicos contra os rivais.

“O que eu tiver que falar com jogador, vou falar dentro do vestiário. Não saio nada satisfeito. Não é esse o nosso jogo, não é o jogo que quero e nem o que quero ter. Agora, com jogo quarta e domingo, ter meu trabalho. Te garanto que em dez, 15 dias vai ter um time com minha cara. A equipe está espaçada, sem saída de bola. Uma série de coisas que precisa melhorar“

Próximo jogo do Corinthians

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (26), diante do Remo, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil.