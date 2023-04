Corinthians age rápido e anuncia Cuca como treinador

Após a queda de Fernando Lázaro na tarde desta quinta-feira (20) o Corinthians agiu extremamente rápido e anunciou a chegada do técnico Cuca.

Cuca assina com o Corinthians até o final de 2023 e vive a expectativa de já estar na beira do gramado para a partida contra o Goiás no domingo (23), às 19h, fora de casa.

Cuca é o novo treinador do Timão! pic.twitter.com/U82vgCQeD3 — Corinthians (@Corinthians) April 20, 2023

A carreira de Cuca

Cuca é treinador de futebol desde 1998, quando iniciou sua carreira no Uberlândia. Famoso por suas mudanças de clube e por trabalhos curto, Cuca já treinou os outros três grandes times de São Paulo em outras ocasiões, comandando o Santos em 2008 e 2020-21, o São Paulo em 2004 e 2019 e o Palmeiras em 2016 e 2017. É a primeira vez que Cuca assume o Corinthians.

Apesar dos curtos trabalhos Cuca se destaca pelos títulos grandes que ganhou, como a Libertadores de 2013 e o Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021 com o Atlético-MG, além do Brasileirão de 2016 com o arquirrival corinthiano: Palmeiras.

Rejeição enorme da torcida

Cuca também sofre e sofrerá com a rejeição dos torcedores corinthianos. Isso pois Cuca protagonizou em 1987 um caso de violência sexual quando atuava pelo Grêmio, em uma excursão pela Suíça.

Já mataram a Democracia Corintiana

"Time do povo" já não existe mais, a camisa é 300 e o ingresso 100 reais

"Renovação e transparência" que na verdade parece um clube de senhores.

E agora terminaram de enterrar o "Respeita as minas".



Que dia pra instituição Corinthians — Gabimagrelo 🦅🌈⃤ (@fabinhodon) April 20, 2023

Nas redes sociais a rejeição ao nome foi instantânea, com muitas críticas ao clube pela contratação. Segundo o jornalista Marco Bello Júnior, Duílio Monteiro Alves, presidente do alvinegro, conversou com uma pessoa na diretoria da torcida organizada Gaviões da Fiel, recebendo o aval para a contratação, evitando assim protestos.