De olho em sequência positiva na J.League 2, Dellatorre comemora novo triunfo pelo Montedio Yamagata

Em sua segunda temporada no Japão, Guilherme Dellatorre disputa a J.League 2 pelo Montedio Yamagata. No último sábado (22), o atacante ajudou a equipe a conquistar mais uma vitória no torneio: 2 a 1 sobre o Tokyo Verdy, fora de casa.

“Foi uma vitória muito importante para o grupo. Estamos trabalhando duro a cada dia, buscando uma evolução no campeonato. Acredito que o resultado veio como recompensa pelo esforço e dedicação de todos”, disse o atleta.

Dellatorre também projeta a sequência da J.League 2 com o Montedio Yamagata. A equipe do brasileiro volta a campo neste sábado (29), quando recebe o Renofa Yamaguchi pela 12ª rodada.

“O grupo está focado em pontuar e subir na tabela, sabemos que ainda tem muito coisa pela frente. Agora é voltar todas as atenções para a partida de sábado e buscar mais um resultado positivo”, finalizou.

Aos 30 anos, Guilherme Dellatorre atua em seu quinto país do exterior. Hoje no Japão, ele também passou por Portugal, Inglaterra, Tailândia e Chipre. No futebol brasileiro, o atacante vestiu as camisas de clubes como Internacional, Athletico Paranaense, CSA e Atlético Goianiense.