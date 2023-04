Athletico sai na frente, segura pressão e vence Galo na Libertadores

Na noite desta terça-feira, Athletico PR e Atlético MG se enfrentaram pela segunda rodada da Copa Libertadores da América 2023, na Arena da Baixada, ás 21:30.

No Duelo, o Athletico Paranaense saiu vencedor pelo placar de 2 a 1, os gols da partida foram marcados por Vitor Roque, Terans e Paulinho.

Athletico toma susto no ínicio, mas se recompõe e coloca dois a zero no placar

Vitor Roque marca Gol / Foto : Divulgação/Athletico

O duelo entre Athletico PR e Atlético MG começou quente, a equipe mineira começou a todo vapor e quase abriu o placar logo nos primeiros lances de partida com Paulinho, mas sem sucesso, e o Athletico não deixou barato e já respondeu a altura criando uma ótima chance com Rômulo, que acabou saindo pela linha de fundo, e para quebrar de vez os ânimos do galo, aos 6 minutos, Vitor Roque faz linda jogada e abre o placar para os donos da casa.

Após o gol marcado, a equipe comandada por Coudet tomou posse do jogo, enquanto o time da casa vinha tomando pressão, o que se manteve até a metade da primeira etapa, e com mais ou menos 35 minutos, após linga checagem no árbitro de vídeo, foi assinalado pênalti a favor do clube da baixada, e na cobrança, Terans converte sem chance para Everson e aplia o placar.

E após ver o seu adversário com dois gols de vantagem, o Galo até tentou, mas sem sucesso, foi para o vestiário com dois gols de desvantagem e tendo de se superar no segundo tempo.

Galo acha gol, mas sai derrotado

Paulinha diminui para o Galo / Foto : Divulgação/Atlético

No início da segunda etapa, a equipe visitante mostrou mudança de postura, e foi para cima do CAP mesmo com a desvantagem no placar, porém o Furacão consegue se segurar, chegando aos 15 minutos, o próprio que estava em segurança, após um gol de falta anulado do Galo, batida por Hyoran, demonstrou que a segurança poderia vir a baixo a qualquer momento, e não deu outra, aos 26 minutos, Hulk puxa um contra ataque e deixa Paulinho cara a cara com Bento, chance que o atacante não desperdiçou e diminiu a desvantagem para apenas um gol.

Após ter quebrado a defesa dos mandantes, o Atlético recupera a confiança e tenta a todo custo achar espaços, e consegue criar algumas chances de perigo, e quanto mais o tempo passa, mais o CAP vai se recuando e tendo de se segurar contra o tempo, e para a infelicidade da equipe mineira, chegando ao final do jogo, mesmo com o time tentando e chegando próximo ao gol de empate, Mariano aos 46 minutos toma o segundo amarelo e é expulso de campo, o que dificultou muito a busca do empate para a equipe visitante.

E já nos acrécimos, mesmo com um a menos o Galo tentou, mas sem eficiência, não marco o gol e sai derrotado para o Athletico Paranaense na Libertadores 2023

Próximos Compromissos

Galo

O Atlético MG têm seu próximo compromisso em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o seu adversário será o Santos na Vila Belmira ás 16 hrs, no próximo Domingo (23)

Furacão

O Atlhetico têm seu próximo compromisso também em jogo válido pelo Brasileirão 2023, no qual enfrentará o Fluminense no Maracanã, no próximo sábado (22), ás 16 hrs.