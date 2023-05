Destaque da base do Internacional assina seu primeiro contrato profissional com o clube

O Internacional tem investido cada vez mais nas suas jovens promessas. Com o intuito de valorizar o talento das suas categorias de base, a diretoria tem observado de perto a evolução dos seus atletas, e fechado contratos grandes, para se defender do mercado milionário da Europa.

Com apenas 17 anos, o garoto Paulo Jefferson, que atua como volante nas categorias de base do colorado, assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube, e falou sobre a importância desse momento para sua família.

“É uma realização muito grande, fruto de muito trabalho, de tudo o que eu venho plantando no dia a dia. Eu cheguei a fazer alguns testes e fui dispensado mais de uma vez, mas nunca pensei em desistir. Assinar um contrato profissional com um clube gigante como o Inter é muito gratificante pra mim. Espero aproveitar o máximo dessa oportunidade e devolver tudo isso para a minha família, que sempre apostou em mim”.



Após a assinatura do contrato, Paulo Jefferson teve uma multa contratual pré-determinada pelo colorado. Para o mercado internacional, por exemplo, a multa chega a cerca de 60 milhões de reais. Essa tem sido uma estratégia do colorado para evitar o assédio de clubes europeus aos talentos do futebol brasileiro.



“É uma responsabilidade enorme, e procuro ter tranquilidade em relação a isso. Quero continuar trabalhando forte para evoluir cada vez mais e poder retornar essa valorização com jogos importantes e títulos com a camisa do Internacional.”

Desde 2021 presente nas categorias de base do Internacional, o volante de apenas 17 anos também comentou sobre os seus próximos objetivos na carreira, após a assinatura do contrato.



“Agora o meu maior objetivo é chegar aos profissionais e me tornar uma das maiores revelações do clube. Sou muito novo ainda, mas sei onde eu quero chegar. Tenho qualidade e capacidade de evoluir ainda mais. É continuar trabalhando forte, aproveitar a estrutura do Inter nos proporciona e evoluir como jogador. No dia a dia, eu procuro escutar todas as orientações da comissão e dos meus companheiros, para que eu possa retribuir tudo isso dentro de campo”.