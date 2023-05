Internacional leva gol nos acréscimos e empata com Nacional na Libertadores

Na noite desta quarta-feira (3) o Internacional sofreu um duro empate contra o Nacional em pleno Beira-Rio, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Os gols da partida foram marcados por De Pena, Mercado, Noguera e Zabala.

A equipe colorada ia vencendo o jogo até os 90 minutos, até que, após uma falha da defesa gaúcha, os uruguaios não perdoaram, e fizeram o gol de empate ao soar do apito final e ambos ficam com um ponto somado na tabela.

Ambos marcam na primeira etapa, mas vão com sede de vitória ao vestiário

Foto : Divulgação/Nacional

No primeiro tempo os donos da casa começaram pressionando os estrangeiros e adotando uma postura ofensiva , porém, nos primeiros minutos, a dificuldade encontrada foi alta, e para que o placar fosse aberto foi necessário uma bola parada.

Aos 10 minutos do primeiro tempo, o atacante colorado Wanderson, cobrou um escanteio perfeito na cabeça do zagueiro Mercado, que não desperdiçou, e conseguiu abrir o placar. Depois do gol, os mandantes não diminuíram o ritmo, e pressionaram seu adversário durante grande parte da etapa, e conseguiram criar várias boas chances, mas sem gols marcados.

Chegando a reta final, próximo aos 35, os gaúchos diminuíram a intensidade, e foi o suficiente para que o Nacional começasse a gostar da partida, e contrário a quase todo resto do primeiro tempo, eles que pressionaram os gaúchos.

Logo em seguida, o meia Zaballa, já tinha quase descontado o gol sofrido, e logo um minuto após a frustração, ele tentou de novo, e dessa vez não teve erro, placar empatado entre as equipes.

E quando todos acharam que ia ficar por isso mesmo, o Inter foi salvo pelo seu goleiro Keiller, que fez uma defesa cara a cara aos 44 minutos, e garantiu que o time fosse tranquilo para o vestiário.

Com gol sofrido no final, Nacional arranca empate milagroso nos acréscimos

Foto : Divulgação/Nacional

Com ambos os times voltando a campo com um gol a seu favor, o segundo tempo prometia ser de ataques as metas, em busca do gol da virada. E durante grande parte, não correspondeu as expectativas. Diferentemente do que foi visto na primeira etapa, o Internacional não conseguiu criar a pressão que gostaria, e foi tranquilamente defendido pelos Bolsilludos, que não deu espaço e transformou a pressão em tranquilidade.

O cenário mudou após as mexidas do treinador Mano Menezes, principalmente pela entrada do atacante Pedro Henrique, que após sua entrada, transformou a tranquilidade que estava sendo reinada, em caos, dando muito trabalho para os gringos, mas, a entrada realmente decisiva, para que o Internacional já pudesse enxergar os três pontos serem somados, foi o também atacante Lucca, cria do Celeiro de Ases, que em sua primeira jogada em campo, deu uma assistência para Carlos De Pena, que estufou as redes e fez com que todos já dessem a vitória como garantida.

Porém, para o desespero dos torcedores presentes no Estádio Beira-Rio, aos 91, novamente após uma falha defensiva, os visitantes acharam um cruzamento, que chegou a cabeça de Noguera, que empurrou para dentro, e frustrou os mais de 37.791 torcedores presentes, que após o apito final, ficaram com o famoso sentimento de empate com sabor de derrota.

Como ficaram as equipes

O Internacional após o empate de hoje, soma cinco pontos na Copa Libertadores, e ocupa o segunda lugar da tabela no grupo A. Na frente de seus adversários Independiente Medellin, que soma apenas um ponto, e Metropolitanos, que ainda não somou pontos na competição.

O Nacional, por ter empatado com o segundo colocado, se manteve na liderança do Grupo A, somando sete pontos.

Próximos Compromissos

Colorado

A equipe Gaúcha tem seu próximo compromisso em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro , em que no próximo domingo (7), enfrentarão o São Paulo, no estádio do Morumbi às 16h.

Bolsilludos

Os Uruguaios têm seu próximo compromisso em jogo válido pela décima quarta rodada da primeira divisão do Uruguai, em que no próximo domingo (7), enfrentarão o Defensor Sporting, no Estádio Luis Franzini, às 18h.