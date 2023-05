Mossoró comenta início do Ypiranga e projeta sequência na Série C: "Trabalhando forte"

O Ypiranga segue invicto neste início de Série C, com uma vitória e um empate. A equipe estreou com ótimo resultado ao vencer o América-RN fora de casa e depois voltou a somar ponto ao empatar com o CSA.

O meia Mossoró, de 26 anos, é um dos destaques da equipe e inclusive foi capitão no último duelo. O jogador retornou ao time de Erechim em 2023 para ajudar na temporada e foi peça importante também no Gauchão.

A equipe chegou à semifinal do torneio estadual, além de ter disputado a Copa do Brasil. Mossoró já tem 12 partidas disputadas neste ano pelo Ypiranga, com um gol marcado.

O jogador falou sobre o início do time na Série C e projetou a sequência no campeonato.

"Acredito que a gente começou bem a Série C, são quatro pontos em dois jogos, conseguimos pontuar fora de casa, o que é importante também. E agora temos mais um grande jogo em casa, na quinta-feira, e vamos em busca dos três pontos para continuar pontuando nesse começo de Série C. E a expectativa é fazer um grande campeonato, principalmente classificar, ficar entre os oito, para buscar o objetivo do clube. Vamos seguir trabalhando forte e focar jogo a jogo para buscar os resultados necessários", disse.

O Ypiranga volta a campo na próxima quinta-feira, 11, contra o Paysandu.