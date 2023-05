Hulk brilha, Atlético-MG goleia Cuiabá fora de casa e vence a segunda no Brasileirão

O Atlético-MG voltou a vencer no Brasileirão. Depois de derrota para o Botafogo na rodada anterior, o Galo venceu o Cuiabá com autoridade por 4 a 0 nesta quarta-feira (10) fora de casa, na Arena Pantanal.

Com a vitória nesta quinta rodada, a equipe mineira chega a oito pontos e sobe para oitavo. O time divide agora, na verdade, a oitavo e nova posições com o Santos, que tem os mesmos números na pontuação e todas as outras estatísticas. Já o Cuiabá, segue em 17º com quatro pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Veja a classificação (ela pode mudar com jogos ainda a ser finalizados na rodada):

O Jogo

O Galo dominou a posse de bola de bola e os chutes certeiros da partida desde o início, e não demorou para marcar. Logo aos 13', Zaracho lançou para Pavón na ponta direita, ele cruzou na área e Hyoran apareceu na cara do gol para empurrar para as redes.

A intensidade ofensiva diminuiu para o restante da primeira etapa, mas voltou com tudo na segunda. Já aos dois, Hulk recebeu em profundidade de Vargas, ganhou de Marlon e o jogador do Cuiabá o derrubou dentro da grande área.

Jogadores do Cuiabá reclamaram muito e retardaram a cobrança do pênalti, junto à checagem do VAR. Três minutos depois, Hulk finalmente foi para a cobrança, e bateu forte e rasteiro no lado direito sem chance para Walter, que caiu no mesmo canto.

O terceiro gol do Atlético veio aos 25', após algumas mudanças dos dois times. Mais uma vez, ele, Hulk, protagonizou o lance. O atacante puxou contra-ataque rápido, rolou para Pavón sozinho já na grande área pela direita e o companheiro fuzilou para o fundo do gol.

Para finalizar, o último tento ocorreu aos 42' e bem parecido ao anterior. Hulk mais uma vez arrancou pelo meio de campo, passou para Pavon na direita e ele deixou para Paulinho do outro lado, que mandou para as redes.

Uma vitória contundente do Galo, que no final, empatou em finalizações totais com o adversário (oito para cada), mas foi bem mais preciso (sete a dois em chutes no gol).

Na próxima rodada, o Atlético-MG enfrentará o Internacional no Mineirão em casa. Já o Cuiabá, viajará ao Rio de Janeiro para encarar o Fluminense no Maracanã. Ambos jogos acontecem no sábado dia 13 de maio.