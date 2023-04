Para retomar o caminho da vitória, Cuiabá e Grêmio se enfrentam na Arena Pantanal

Precisando pontuar, Cuiabá e Grêmio se enfrentam neste domingo (30), às 18h30, na Arena Pantanal, pela terceira rodada do Brasileirão. O Dourado que teve a semana livre para se preparar, vai em busca da sua primeira vitória no campeonato. Já o time gaúcho chega para o confronto pressionado depois de péssima atuação na derrota para o Cruzeiro fora de casa.

Dourado espera manter invencibilidade em casa

Após perder para o Palmeiras na primeira rodada e empatar com o RB Bragantino, por 1 a 1, dentro de casa, no último domingo (23), o Cuiabá ainda busca somar sua primeira vitória no campeonato. Com boas atuações na atual temporada, o Dourado espera manter a série de 14 jogos invictos dentro de casa.

Provável time do Cuiabá- Walter; Mateusinho, Marllon, Allyson (Alan Empereur) e Patric Calmon; Raniele, Filipe Augusto (Denilson) e Pablo Ceppelini; Emerson Ramon, Wellington Silva e Deyverson. Técnico: Ivo Vieira.

Sem Adriel, Tricolor vai em busca dos 3 pontos

O tricolor gaúcho chega para o confronto pressionado após apresentar péssimas atuações nos dois últimos jogos. Diante do Cruzeiro fora de casa, mesmo com a equipe titular, o time sofreu pressão e não conseguiu se impor, saindo derrotado por 1 a 0. Pela Copa do Brasil, o Grêmio buscou o empate suado contra o ABC, por 1 a 1, dentro de casa, com uma atuação considerada a pior do time na temporada, segundo o técnico Renato Portaluppi.

Após empate, o Grêmio viajou com a equipe predominante titular para o confronto contra o Cuiabá, no Mato Grosso. A surpresa ficou pelo corte do goleiro Adriel da lista de relacionados para a partida, após polêmica envolvendo o jogador e seu empresário nos últimos dias.

O goleiro é apontado como pivô de uma crise interna do clube devido à sua falta de titularidade. Ao final do jogo pela Copa do Brasil, o jogador foi vaiado por torcedores e se irritou no vestiário dando um soco na porta. A ação foi capturada por câmeras que estavam no local e não pegou bem entre os dirigentes do clube.

Provável time do Grêmio - Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Bitello, Nathan, Cristaldo e Vina; Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.