Sampaoli enaltece partida do Flamengo: "Foi um jogo muito Bom"

Jogando com superioridade numérica desde o início do segundo tempo, o Flamengo apenas empatou em 0 a 0 com o Fluminense, nesta terça-feira (16), pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

Para Sampaoli a partida foi das melhores da equipe sob seu comando: "Foi um jogo muito bom. O time protagonizou 90 minutos contra um rival que vinha muito bem. Valorizo muito o esforço dos jogadores para concretizarem uma estratégia de protagonismo que nos realmente fazem sonhar com o time."

O técnico flamenguista ainda ressaltou que a confiança é uma das coisas mais importantes em confrontos longos:

"Valorizo muito o que aconteceu no jogo. Valorizo o domínio, o protagonismo. Jogar contra um time confiante como é o Fluminense hoje, isso é Flamengo de verdade. Flamengo com autoridade. No meu trabalho, eu penso que hoje é o ponto de partida para o crescimento da mentalidade do jogador com este escudo e a obrigação de fazer todos os jogos da mesma forma de hoje."

Sampaoli afirma que faltou eficiência para a vitória

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Na visão do técnico, atuação é o ponto de partida para o que deseja, porém, faltou eficiência para marcar gols:

"Incomoda o time não ganhar com tanto domínio contra um rival que está passando um momento muito importante no Brasil. Há que trabalhar muito os tempos ofensivos. Temos que tentar ter mais clareza na definição. Fluminense se defendeu com volume, com muita gente dentro da área. Foi difícil, o time teve muitos chutes e, lamentavelmente, não teve a contundência que merecia. O resultado não só do segundo tempo, quando teve a expulsão do Felipe Melo, mas no primeiro tempo o time merecia muito mais do que teve."

Sampaoli ainda falou se a equipe sai mais forte do que seu adversário após o primeiro jogo:

"Não sei. Penso que o próximo jogo será tão difícil como esse. E a gente tem que estar já imaginando o jogo de domingo (contra o Corinthians, pelo Brasileiro) e pensar no jogo de volta com o Fluminense mais para frente."

Técnico do Flamengo explica apenas três substituições

O argentino falou ainda sobre as substituições. Diferentemente da partida contra o Bahia, quando mudou cinco atletas de uma só vez, Sampaoli trocou apenas três peças contra o Fluminense:

"Os tempos de ataque foram neutralizados por muita densidade dos jogadores do Fluminense dentro da área. Foi difícil. Penso que deveríamos ter tido a oportunidade de dar mais chutes de fora da área, que era a possibilidade mais concreta de fazer gols. O time tentou. Teve um goleiro do outro lado que esteve muito bem. Com respeito às alterações, Cebolinha foi porque estava tentando abrir o campo na esquerda com ele, tentando ter profundidade na esquerda. A mudança de Arturo (Vidal) por Everton (Ribeiro) era porque necessitávamos de um volante lançando na segunda linha que pudesse atacar, pela sua característica. E a troca de Arrascaeta por França é porque Arrascaeta vem de um tempo de inatividade grande e sofreu muito na partida contra o Bahia e hoje, mas terminou muito cansado. Nos últimos minutos estava custando muito o jogo. Porque as escolhas são de acordo com o que penso do jogo", começou dizendo.

Antes de completar: "Eu penso que a partida me pedia um volante lançado na segunda linha. Arturo tem muita experiência desse tipo de jogo definitório, muita personalidade. E tentei essa possiblidade, mas Victor Hugo é um jovem que tenho muito em conta, um jovem que está crescendo muito e que vai competir com qualquer jogador porque está em um bom momento."

Sequência

O segundo jogo vai ser no primeiro dia do mês de junho. Já o compromisso seguinte do Flamengo é pelo Brasileirão. No domingo (21), o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, no Maracanã.