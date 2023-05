Sampaoli justifica substituições em vitória diante do Bahia: "Tive que tomar essa decisão"

Na tarde deste sábado (13), o Flamengo venceu o Bahia fora de casa, pelo placar de 3 a 2, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

Jorge Sampaoli, foi duramente criticado pelos torcedores rubro-negros, por conta de uma substituição quíntupla realizada na volta do intervalo.

Após a partida, o comandante falou um pouco sobre o motivo da sua decisão de realizar trocas as torcas disponíveis de uma vez só.

“Todas as trocas foram por lesão. Todos os jogadores pediram a mudança. Os quatro jogadores de campo pediram no vestiário. Quando iríamos voltar, o médico disse que o goleiro não poderia continuar por uma lesão muscular. Fui obrigado a fazer. Me surpreendeu ter que tomar essa decisão. Com tantos jogos... Tive que tomar essa decisão”.

Fabrício Bruno analisa erros do Flamengo e fala sobre duelo da Copa do Brasil

Fabrício Bruno. Outro personagem flamenguista que falou, tanto sobre a vitória, quanto sobre os erros que a equipe vem cometendo, foi o zagueiro

“Importante somar os três pontos, viemos aqui pra isso, mas temos que ter consciência de que tem muita coisa pra melhorar. Temos um trabalho de manter posse de bola lá no campo ofensivo, e com dois caras a mais não podemos tomar os contra-ataques que estávamos tomando”.

“Temos que entender porque cometemos erros e têm dois jogos agora de oitavas de final de Copa do Brasil que pode ser fatal. Temos que ter a consciência de que a gente precisa melhorar, melhorar o nosso jogo, ser letal quando tiver que ser letal. Tivemos contra-ataque de seis contra dois e não conseguimos fazer gol e depois sofre lá atrás, num jogo que, teoricamente, controlado na nossa mão. Importante os três pontos, mas temos que abrir o olho pela nossa atuação e com dois jogadores a mais não dá pra tomar o susto que a gente tomou”.

Como Ficou?

O Mengão, após conseguir de forma apertada, conquistar os três pontos, agora soma 9 pontos, e ocupa a 4ª colocação do Brasileirão 2023.

Próximo Compromisso

O Time do Povo, volta a campo na próxima terça-feira (16), quando terá de enfrentar a embalada equipe do Fluminense, no estádio do Maracanã. A partida é válida pela partida de ida, das oitavas de final da Copa Do Brasil 2023