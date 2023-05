Goiás supera Universitario com golaço de Apodi e assume liderança do grupo G da Sul-Americana

Em duelo válido pela quarta rodada pelo grupo G da Conmebol Sul-Americana, o Goiás superou o Universitario por 1 a 0 nesta terça-feira (23), no Estádio Halié Pinheiro, e assumiu a liderança da chave.

Na etapa inicial, as duas equipes demonstraram muito equilíbrio e pouca efetividade nas finalizações, num jogo sem grandes chances de gol.

A situação da partida foi bem semelhante no segundo tempo, mas o Goiás conseguiu buscar o gol da vitória próximo dos acréscimos com um golaço de cobertura marcado por Apodi.

Com a vitória, o Goiás foi a oito pontos na tabela de classificação do grupo, ultrapassando o Universitario (7). Santa Fe (5) e Gimnasia (1) completam a tabela.

Primeiro tempo ficou marcado por equipes com baixa intensidade

A etapa inicial não teve muita inspiração pelas duas equipes, pois o Goiás não conseguiu demonstrar entrosamento com uma escalação praticamente 100% reserva, fato que irritou a torcida esmeraldina no Halié Pinheiro.

Em maior parte do primeiro tempo, o Goiás não conseguiu ameaçar a equipe peruana com poucos passes no campo ofensivo. Buscando manter a liderança no grupo, o Universitário também não demonstrou muito ímpeto ofensivo.

A primeira chance real de gol ocorreu aos 20', quando Calcaterra recebeu lançamento com liberdade pela esquerda e experimentou um chute firme, parando em grande defesa do goleiro Tadeu.

O esmeraldino chegou com perigo apenas aos 26'. Phillippe achou Hugo em finalização certeira do lateral-esquerdo, mas o goleiro Carvallo fez bela defesa e impediu o gol.

Nos acréscimos, o Universitário chegou a balançar as redes depois que Valera recebeu lançamento e foi à linha de fundo para achar Pérez em cruzamento preciso. O meia testou firme em cima de Bruno Melo e o desvio atrapalhou Tadeu. Para a sorte do Goiás, o VAR revisou e detectou impedimento de Valera na origem o lance.

Conmebol Staff Images

Goiás garante a vitória no segundo tempo grças ao talento individual de Apodi

Após deixar o primeiro tempo sob vaias e protestos, o técnico Emerson Ávila optou pelas entradas de Sander, Diego e Julián Palacios nos lugares de Hugo, Felipe e Edu.

O Goiás passou a controlar mais a posse de bola, mas a baixa intensidade de ambas equipes manteve-se após o intervalo. A primeira grance chance ocorreu apenas aos 16', depois que Philippe Costa ganhou da marcação, mas sem conseguir finalizar na pequena área.

Na sequência, o Carvallo foi exigido para evitar gol de Sidmar, após cruzamento preciso em cobrana de escanteio executada por Palacios.

Em novo susto para a torcida esmeraldina, o Universitario balançou as redes novamente aos 31', após Di Benedetto surgir na pequena área e concluir na sobra após cobrança de falta, mas a arbitragem marcou impedimento.

No entanto, quando tudo indicava que o Goiás deixaria a Serrinha com o empate, surgiu a estrela de Apodi. Aos 43', o lateral-direito recebeu na intermediária, dominou no peito, tirou do marcador e chutou por cobertura, marcando um golaço decisivo.

O Universitario tentou apostar nos atacantes Succar e José Rivera buscando reverter a situação no fim, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Sequência

O Goiás volta a campo neste sábado (27), a partir das 21h pelo horário de Brasília, para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, em duelo válido pela 8ª rodada do Brasileirão Série A.