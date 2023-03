Goiás atropela Goiânia em jogo de ida pelas quartas do Campeonato Goiano

Na noite deste sabado (25), Goiás atropelou o Goiânia, por 8 a 3, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano, e se garantiu na semifinal. Nicolas (2), Bruno Melo (2) e Lucas Halter, Vinícius, Kauan e Philippe também balançaram as redes para o Esmeraldino. Já Assuério, Nilson Júnior e Wallace anotaram para o Goiânia.

Goiás sai com vantagem

O jogo começou com um Goiás tendo um domínio absoluto e logo saiu com perigo. Aos 2, Sander cruzou na medida, e Nicolas ganhou da defesa do adversário, e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o marcador para Goiás. Já o Goiânia se encontrava acanhado e com muitas dificuldades para se achar na partida. Aos 13, sai da frente que lá vem o Esmeraldino de novo, dessa vez, Kauan cobrou escanteio, e Lucas Halter cabeceou no ângulo certo, ampliando o placar. A equipe do técnico Guto Ferreira, ainda teve outras grandes chances para ampliar com Diego Gonçalves e Nicolas, mas sem boas finalizações. Aos poucos o Goiânia, a passos lentos cresceu na partida, e com o goleiro Tadeu fazendo duas grandes defesas em chute de Wallace e rebote de Samuel. Na sequência, Nilson Júnior deu belo passe de cobertura para Assuério, que ganhou a marcação e chutou para o fundo das redes, e marcar o primeiro do Goiânia no Serra Dourada.

Êh Goiânia, não deu pra segurar a barra, o Goiás voltou

O jogo recomeçou, cheio de emoções e muitos, mas muitos gols. Aos 2, Júnior Ramos arriscou de fora da área, Tadeu deu rebote e Nilson Júnior completou para o Goiânia empatar a partida. Êh Goiânia, não deu pra segurar a barra então o Goiás voltou, voltou para ficar à frente no marcador. Aos 5, após um bate-rebate na área, Vinícius finalizou para fazer o terceiro do alviverde. Logo na sequência, Nicolas cabeceou, Johnathan defendeu e Kauan apareceu no rebote para fazer o quarto gol esmeraldino. Não demorou muito, e logo, pintou o quinto gol no Serra Dourada, em cobrança de falta do zagueiro Bruno Melo. Que logo em seguida, marcou o sexto gol do alviverde, num cruzamento de Kauan, o defensor apareceu nas costas da defesa e cabeceou no canto esquerdo. O Goiânia sem reação, seguiu dando espaços, tudo que o Esmeraldino queria para marcar mais três grandes golaços. Aos 28, Júnior Ramos cruzou da direita e Wallace apareceu para cabecear e fazer o terceiro gol do Goiânia. Na sequência, Nicolas ampliou ao aproveitar rebote de Johnathan e completar para o gol de barriga. Para fechar o baile, Sander levou no fundo e rolou para Philippe bater de chapa e decretar o triunfo do Goiás por 8 a 3.

E como fica?

Com o resultado, o Esmeraldino fica folgado para próxima partida. Já o Goiânia, precisa marcar cinco gols para levar aos pênaltis, no dia 5 de março, no jogo de volta, na Serrinha.