Dominante, São Paulo goleia São Bernardo pelo Paulistão Feminino

No fim da tarde desta terça-feira (30), o São Paulo recebeu, em Cotia, a equipe do São Bernardo. No Estádio Marcelo Portugal Gouveia, o tricolor, que foi dominante durante os 90 minutos (mais acréscimos), goleou o time adversário por 6 a 0 e conquistou mais três pontos no Paulistão.

Primeiro tempo

O São Paulo iniciou o primeiro tempo dominando a partida, usando a força da lateral direita com Isa, Rafa Mineira e em destaque Letícia Alves, tendo sucesso nas construções de jogadas.

Aos 20 minutos, o São Bernardo com a marcação baixa, e a falta de organização da zaga, falhou em deixar Naná, a camisa 11, cabecear e balançar a rede abrindo o placar por 1 a 0 contra as alvinegras do ABC.

Isa fez o levantamento pela linha de fundo, lançando uma bola aérea na área e Naná não hesitou em marcar seu sexto gol no campeonato e se manter na artilharia do time do tricolor, ficando a frente de Pardal e Dudinha, que possuem três gols, e que não foram relacionadas para esta partida, para serem poupadas para o próximo jogo do Brasileirão.

Aos 30 minutos, o São Paulo tinha mais de cinquenta por cento de posse de bola, enquanto o time do São Bernardo tinha aproximadamente trinta por cento, resultado obtido pelos desarmes do tricolor diante das suas tentativas de criações de jogadas pelo meio de campo.

Dois minutos depois, Gláucia com seu pensamento rápido e uma visão periférica da jogada, agilizou para a ultrapassagem da Letícia Alves, camisa 99, dentro da pequena área, que não perdeu a oportunidade e marcou de chapa com a perna direita seu primeiro gol pelo profissional.

O São Paulo finalizou o primeiro tempo de forma tranquila, enquanto o time adversário passou sufoco para conseguir acertar a marcação diante do time mandante. Ao final do primeiro tempo, o tricolor teve 8 finalizações e as alvinegras tiveram cinco.

Segundo tempo

O São Bernardo voltou do vestiário com a mesma pegada do primeiro jogo, mantendo a defesa e o time desorganizado e abrindo espaço para a construção de novas jogadas das adversárias.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Robinha chutou de fora da área, pelo lado direito, e conquistou seu primeiro gol na temporada, mantendo em aberto o placar de 3 a 0 para sua equipe.

Prisco Palumbo, técnico das alvinegras do ABC, aos 19 minutos, realizou três trocas no time do interior, mas que não obtiveram sucesso. Dez minutos depois, Rafa Travalão, recebeu uma chance oportuna e com um chute do lado esquerdo do gol, aumentou o placar com 4 a 0 diante a equipe adversária.

A equipe do São Bernardo, exausta fisicamente, obteve dificuldades nas marcações tanto por setores, quanto individuais, favorecendo ao ataque ofensivo do tricolor.

Glaucia aos 41 minutos, em um posicionamento de centroavante, marcou o quinto gol para o São Paulo, de cabeça, vindo de uma assistência de cruzamento pelo lado direito do campo.

Em um minuto de acréscimo, com um levantamento fechado de escanteio, Ana Alice fechou o placar com 6 a 0 diante o time do interior.

Situação na classificação

Com a excelente goleada, o tricolor assume a quarta colocação da tabela, obtendo 9 pontos, e o time do ABC, caiu para a décima primeira colocação, com apenas um ponto no campeonato.

Próximos jogos

O São Paulo voltará a campo pelo Paulistão dia 6 de Junho, contra o time de Taubaté às 15h00, no Estádio Joaquim de Morais Filho, e o São Bernardo, voltará pelo mesmo campeonato, também dia 6 de Junho, contra o time do Ska Brasil, às 15h00, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva.