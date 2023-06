Recuperada de lesão, Kika Brandino cita foco nos detalhes para São Paulo conseguir classificação do Brasileirão

Envolvido em duas competições, o São Paulo se recuperou dos tropeços - Santos e Ferroviária, Paulistão e Brasileirão Feminino, respectivamente - em grande estilo, ao golear o São Bernardo por 6 a 0, no CFA Laudo Natel, em Cotia. Recuperada de um trauma leve no joelho, no qual precisou ficar uma semana afastada, Kika Brandino comemorou a volta ao gramado, com direito a uma assistência.

“Fico muito feliz em ter voltado bem da lesão e sem restrições, e mais feliz ainda em poder ter a oportunidade de atuar e contribuir com uma assistência na vitória no Paulista. Isso nos dá muita confiança para seguirmos trabalhando forte e buscando as vitórias”.

A meia ressaltou a importância de conquistar pontos visando as classificações na competição. Na competição nacional, o Tricolor é o nono colocado, somando 19 pontos, os mesmos do Grêmio, que está dentro da zona de classificação, e leva uma vitória a mais. Já no Estadual, um ponto separa são-paulinas para o G-4.

“Estávamos cientes da sequência de jogos importantes que teríamos no Paulista e no Brasileiro, por isso está sendo importante a força do elenco para seguirmos pontuando em busca da classificação em ambas as competições”.

Agora o foco de Kika e suas companheiras de time é a reta final do Brasileirão. Real Brasília, neste sábado (3), às 15h (de Brasília), e o Grêmio na última rodada, na segunda-feira (12), às 15h (de Brasília).

“Os dois últimos jogos do Brasileiro são jogos de extrema importância contra adversários que também possuem chances de classificação. Por isso é muito importante nos atentarmos aos detalhes que podem ser decisivos. Daremos nosso máximo em todos”.