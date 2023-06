Copa do Brasil tem chaveamento e confrontos das quartas de finais definidos

Na tarde desta terça-feira (06), às 13h, foram definidos, em sorteio realizado na sede da CBF, os confrontos das quartas de finais e o chaveamento até a final da Copa Betano do Brasil 2023.

O sorteio também definiu os mandos de campo dos confrontos que vão definir os quatro semifinalistas da competição mais democrática do país. As partidas das quartas de final serão disputadas nas semanas de 5 e 12 de julho.

Confrontos

· São Paulo x Palmeiras

· América-MG x Corinthians

· Bahia x Grêmio

· Flamengo x Athletico-PR

Os clubes da direita irão decidir seus confrontos em casa.

Chaveamento

Foto: Divulgação/CBF

Os caminhos rumo a grande decisão da Copa do Brasil também foram definidos.

Quem passar de Palmeiras e São Paulo enfrentará, na semifinal, o vencedor de Corinthians e América-MG. Está chave pode proporcionar um possível clássico paulista entre os semifinalistas. Do outro lado, quem avançar em Grêmio e Bahia encara o vencedor de Flamengo e Athletico-PR.

Premiação

Cada clube presente nas quartas de finais da Copa do Brasil recebeu uma premiação de cerca de R$ 4.3 milhões pela classificação vindo das oitavas. As equipes que se classificaram para as semifinais da competição receberão uma premiação de R$ 9 milhões.

O campeão da Copa do Brasil pode desembolsar uma premiação recorde de até R$ 91,8 milhões, a maior da história do futebol brasileiro. Caso o campeão seja uma equipe proveniente dos 12 clubes que entraram na terceira fase, o prêmio acumulado em caso de título será de R$ 88,7 milhões.