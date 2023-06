Destaque do Sub-20 do Água Santa, Carlos Gabriel valoriza campanha do time em 2023

A equipe do Água Santa vem fazendo um ótimo ano em 2023. Das 14 partidas que a equipe disputou o time só perdeu dois jogos, sendo um deles a eliminação para o Santos nas oitavas de final da Copa SP de Futebol Júnior. Uma das peças-chave desse time é o zagueiro Carlos Gabriel, de apenas 18 anos. O jogador foi titular em 13 desses jogos, somando oito vitórias, quatro empates e uma derrota (justamente contra o Peixe). O jovem falou sobre as principais qualidades do grupo.

“Acho que o segredo desse sucesso do nosso time é o trabalho duro no dia a dia e a entrega em todos os treinos. Sempre buscamos dar o nosso melhor e fazer o que o nosso treinador nos pede. Sem dúvidas, estar jogando todas essas partidas como titular é um sentimento muito bom. A cada dia fico com mais confiança nos jogos e me sinto mais leve. Estou muito feliz”, disse.

O Água Santa divide a liderança do Grupo 12 no Campeonato Paulista Sub-20 com o Corinthians, ambos com 17 pontos.. As duas equipes se enfrentaram no último sábado (3) no estádio Alfredo Schurig e empataram pelo placar de 2 a 2, com boa atuação de Carlos Gabriel. Até então o time de Diadema havia sofrido apenas um gol em sete rodadas, o que os credencia como uma das melhores defesas do torneio. O zagueiro também falou sobre esse fator.

“O mérito não é só da linha defensiva. Tudo começa na pressão lá na frente. Então é um trabalho em conjunto com toda a equipe. No decorrer do jogo é normal a linha defensiva ser testada mas graças a Deus quando fomos conseguimos fazer bem o nosso trabalho”, finalizou.