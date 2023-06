Cruzeiro e Ferroviária empatam pelo Brasileirão Feminino

No fim de tarde desta segunda-feira (05), o Cruzeiro recebeu no Estádio Sesc Alterosas, às 19h, a equipe da Ferroviária. Em casa, as Cabulosas, apesar de terem sido mais ofensivas nos 90 minutos, acabaram levando o empate no final do segundo tempo, se mantendo na oitava colocação na tabela do Brasileirão, com 21 pontos conquistados durante as rodadas.

Ferroviária sofreu pressão nos dois tempos regulamentares, mas no final da partida conseguiu balançar as redes, se mantendo na terceira colocação na tabela do campeonato, com 31 pontos somados.

PRIMEIRO TEMPO

O Cruzeiro iniciou o primeiro jogo dominando sua área ofensiva, com força pelo meio de campo, tendo o apoio nas jogadas com Bianca Brasil, mas sem sucesso nas finalizações. A Ferroviária, mesmo com o grande destaque de intensidade pela lateral direita, não conseguiu construir nenhuma jogada certeira, e sem finalizações precisas.

As Cabulosas, com a marcações altas e individuais, exigidas pelo técnico Felipe Freitas, na primeira partida, resultaram na falta de organização defensiva da zaga, dando a possibilidade para o time adversário criar espaços para jogadas. A Ferroviária, diante de muitos espaços dentro de campo, não conseguiu sair com a bola da sua área defensiva, dando possibilidades para o time mandante chegar mais próximo de seu objetivo.

Rafaela Andrade, capitã do Cruzeiro: "Acho que a gente tem que colocar a bola no chão, a gente está muito no lançamento, jogando aqui para a Vanessa brigar com uma menina maior que ela. Acho que a gente tem que colocar a bola no chão e trabalhar ela, para conseguirmos colocar ela para dentro. Estamos criando, estamos chegando, agora é ver o que o Felipe tem para falar no vestiário e voltar melhor”.

SEGUNDO TEMPO

O Cruzeiro voltou do vestiário com o mesmo ritmo do primeiro tempo, dominando as laterais, sem dar muito espaço para o outro time e com a marcação alta, o que dificultou a possibilidade de criação de jogadas no time adversário.

Aos 10 minutos do segundo tempo, com a falha da zaga desorganizada da Ferroviária, Bianca Brasil marcou para o Cruzeiro, após a insistência de bola da Vanessinha e da Dai, que deu a assistência para Bianca.

Aos 22 minutos, após o Cruzeiro perder uma grande chance de aumentar o placar, o time convidado, com força pela lateral direita, finaliza no gol adversário, mas Kemelli salvou a bola de entrar na rede, tirando com a ponta do dedo e mandando para a linha de fundo.

Aos 39 minutos, com um erro grave da goleira do Cruzeiro, saindo antecipadamente para receber um passe de Camila Ambrosio, acabou perdendo a bola, e Lele, camisa 30, não hesitou em igualar o placar mesmo de fora da área, para o time da Ferroviária.

SITUAÇÃO NA TABELA

Com o empate, os dois times se mantêm na mesma posição da tabela, somando apenas um ponto para cada lado. E o Cruzeiro perdeu a chance de garantir a classificação para a próxima fase já nesta rodada.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

As Cabulosas voltam a campo pelo Brasileirão na segunda-feira, dia 16 de junho, às 15h, no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), contra o time mandante do Real Brasília. Já a Ferroviária, retorna pelo mesmo campeonato na quinta-feira, dia 8 de junho, às 19h, no Estádio Urbano Caldeira, contra as Sereias da Vila.