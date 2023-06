Autor do gol que recolou a Inter de Limeira no G-4 da Série D, Kadu valoriza números pelo clube paulista

Decisiva. Assim pode se resumir a atuação do volante Kadu no último sábado, no sucesso de 1×0 da Inter de Limeira, em casa, contra o Maringá. Além de ajudar o time defensivamente, Kadu auxiliou ofensivamente, afinal foi dele o tento da vitória dos mandantes. Com o resultado, a Internacional de Limeira voltou a figurar no G-4 do grupo 7 da Série D com nove pontos.

Mesmo sendo um volante, Kadu vem chamando atenção na Internacional de Limeira pelo seu desempenho ofensivo. Nas últimas cinco partidas do clube paulista na competição nacional, ele fez dois gols e deu duas assistências.

“Estou muito feliz pela sequência positiva e principalmente por ter anotado o gol da vitória na última rodada, afinal vínhamos de uma sequência atípica de jogos sem vencer. Foi um resultado importante que nos recolocou no grupo de classificação justamente na última rodada do turno”, comentou o atleta de 26 anos.

Presente em todos os jogos da Internacional de Limeira na Série D, Kadu pôde iniciar como titular diante do Maringá e esteve em campo durante todo o duelo. Ele admite que se sente totalmente adaptado ao novo clube após atuar pelo Manaus nos primeiros meses de 2023.

“Hoje no futebol se analisa muito os números. Ter atuado em todas as partidas e contribuído com gols e assistências mostram que venho fazendo um bom trabalho. A cada jogo, melhoro o meu ritmo e entrosamento com os demais jogadores. Espero seguir evoluindo e ajudando a Inter de Limeira na sequência da temporada”, ressaltou o volante.

Na próxima quarta-feira, às 20h, a Internacional de Limeira estreia no returno da Série D em novo duelo diante do Maringá, porém, desta vez, em solo paranaense, no estádio Willie Davids.

“Não tenho dúvida que será uma partida ainda mais difícil daqui que tivemos dentro de casa. Existe uma proximidade de pontuação entre as equipes na tabela e, por isso, largar bem neste returno será fundamental. É um jogo de extrema importância. Nosso torcedor pode ter certeza que vamos ao Paraná fazer um nosso melhor na busca de voltarmos com um grande resultado”, concluiu Kadu.