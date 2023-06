Joãozinho valoriza ponto do Caxias em ‘duelo de líderes’ e quer vitória em casa

No encontro entre os dois primeiros colocados do Grupo 8 da Série D, igualdade. O Caxias foi buscar fora de casa um ponto importante diante do Hercílio Luz. Após estar perdendo por 2×0, o time gaúcho conseguiu também marcar duas vezes para alcançar o empate.

Quem valorizou principalmente a entrega do Caxias foi o atacante Joãozinho. Novamente utilizado, um dos atacantes contratados em busca do acesso aprovou o poder de superação da equipe.

“Foi um jogo daqueles, acho que nem poderia ser diferente, era um duelo de líderes. Foi uma batalha dentro de campo e mostramos muita dedicação, muita luta, principalmente depois de sair atrás. Acho que acima de tudo merecemos e temos que valorizar esse ponto fora de casa”, afirmou o homem de frente.

O Caxias agora volta a jogar em casa. Em segundo na tabela um ponto atrás do Hercílio Luz, o Grená tem duelo neste fim de semana com o Camboriú, o terceiro do grupo. Joãozinho projeta o encontro.

“Ainda está muito embolado, temos um grupo muito forte, um dos mais fortes da Série D com certeza. Já temos mais uma partida difícil e vamos nos preparar bem. Jogamos em casa, teremos o torcedor do nosso lado e queremos os três pontos”, finalizou.

Caxias e Camboriú medem forças às 16h deste sábado, no estádio Centenário, em Caxias do Sul.