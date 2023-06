Destaque do GE Brasil, Mário Henrique quer iniciar arrancada rumo à classificação contra o Aimoré

Artilheiro da equipe com quatro gols, Mário Henrique espera que o GE Brasil inicie na próxima rodada uma arrancada rumo à classificação na Série D. A equipe de Pelotas ocupa até o momento a sexta colocação na tabela de classificação com 10 pontos conquistados.

Um dos destaques da competição, o lateral-esquerdo pede tranquilidade para que os bons resultados voltem a acontecer.

“A Série D é uma competição extremamente equilibrada e difícil. Precisamos ter inteligência para voltar a vencer e entrar no grupo dos quatro primeiros colocados que avançam à próxima fase”, revelou o jogador de 29 anos.

Com passagens por clubes como Figueirense, Vila Nova-GO e Brasiliense, Mário Henrique quer passar sua experiência para ajudar na conquista do objetivo do clube, que é o acesso.

“Temos um grupo bastante experiente e todos muito focados em atingir o objetivo proposto pela diretoria. Estamos trabalhando muito e vamos brigar até o final por esse acesso. Sabemos da importância para o clube e para nossas carreiras”, destacou.

O próximo compromisso do Xavante será contra o Aimoré, domingo (25), às 16 horas, fora de casa.

“Queremos iniciar uma arrancada já contra o Aimoré. Jogo difícil, fora de casa, mas temos todas as condições de chegar lá e fazer um grande jogo. Vamos aproveitar bem a semana de treinamento para corrigir os erros e chegar no jogo com a melhor preparação possível”, finalizou o lateral.