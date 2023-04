Destaque do GE Brasil nas partidas com o Atlético-MG, Mário Henrique valoriza campanha na Copa do Brasil: “Histórica”

O GE Brasil se despediu da Copa do Brasil na última quarta-feira (26), após campanha histórica. O Xavante eliminou Cordino-MA e Ponte Preta, e foi superado pelo Atlético-MG na terceira fase do torneio. Apesar da desclassificação, o lateral-esquerdo Mário Henrique valoriza a trajetória do clube gaúcho.

"A classificação não veio, mas o grupo está de parabéns por essa campanha histórica. Conseguimos fazer grandes jogos e colocar o Brasil no lugar que ele merece, entre os principais clubes do futebol brasileiro. Isso é mérito de todos. Jogadores, funcionários, diretoria, comissão e torcedores", disse o atleta, de 29 anos.

Foto: Divulgação/GE Brasil

Titular nos dois jogos, Mário Henrique foi um dos destaques do confronto com o Galo. No revés por 2 a 1 em Belo Horizonte, o lateral foi o autor da assistência para o gol do GE Brasil. Já na partida do Bento Freitas, ajudou o Xavante a vencer o Atlético por 1 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo, quando a equipe mineira empatou o placar e evitou a disputa de pênaltis.

"Saímos de cabeça erguida, cientes de que fizemos o nosso melhor a cada jogo. Individualmente, fico feliz por ter conseguido ajudar o time, e espero seguir agregando cada vez mais. Agora é focar as atenções nos próximos desafios da temporada", concluiu.

Mário Henrique e o GE Brasil terão pela frente a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, que começa em maio. O Xavante estreia no dia 7, fora de casa, contra o Concórdia-SC.