Social Media Day: confira os times com mais seguidores nas redes sociais

O Social Media Day 2023 está batendo na porta. Celebrado no dia 30 de junho, o propósito do ‘Dia das Mídias Sociais’ é comemorar os impactos positivos e refletir sobre os negativos que as redes causam na sociedade contemporânea.

Um dos resultados mais positivos da criação das mídias sociais é que elas proporcionam a capacidade de interação direta entre os produtores das informações e a audiência, ou seja, o público em massa. Isso se aplica a qualquer área de conhecimento, incluindo os esportes, e entre eles, o futebol.

Graças às redes sociais, os torcedores podem saber em primeira mão qual vai ser a escalação do seu time antes do jogo começar; quais são as novas contratações, os jogadores que estão machucados; data, horário, local e preço dos ingressos das partidas; tudo isso e muito mais, de forma simples e rápida.

Os clubes podem gerar grandes “torcidas virtuais” a favor de si. Para entrar nesse clima, a equipe do sites-de-apostas.net listou os 15 times do futebol brasileiro com mais seguidores nas principais plataformas: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Os dados são referentes até o dia 20 de junho.

Confira a lista:

Twitter

Flamengo: 10.3M

Corinthians: 7.7M

São Paulo: 4.8M

Palmeiras: 3.7M

Santos: 3.1M

Grêmio: 3.1M

Atlético-MG: 2.6M

Vasco: 2.6M

Cruzeiro: 2.5M

Internacional: 1.9M

Fluminense: 1.5M

Bahia: 1.5M

Botafogo: 1.4M

Athletico-PR: 1.2M

Coritiba: 980 mil

Goiás: 665.4 mil

Instagram

Flamengo: 17.6M

Corinthians: 9.8M

São Paulo: 5.2M

Palmeiras: 4.9M

Grêmio: 2.7M

Atlético-MG: 2.6M

Santos: 2.5M

Cruzeiro: 2.4M

Vasco: 2.4M

Internacional: 1.8M

Fluminense: 1.4M

Fortaleza 1.2M

Bahia: 1.1M

Botafogo: 1M

Athletico-PR: 733 mil

Goiás: 425 mil

Coritiba: 311 mil



Facebook

Flamengo: 12.3M

Corinthians: 11M

São Paulo: 6.8M

Palmeiras: 4.8M

Santos: 3.9M

Atlético-MG: 3.4M

Gremio: 3.4M

Cruzeiro: 3M

Vasco: 3M

Internacional: 2.6M

Fluminense: 1.6M

Botafogo: 1.3M

Athletico-PR: 1.1M

Bahia: 1.1M

Fortaleza: 995 mil

Goiás: 326 mil

Coritiba: 455 mil



TikTok

Flamengo: 7.2M

Corinthians: 3.5M

Vasco: 2.5M

Palmeiras: 2.4M

Santos: 1.7M

Atlético-MG: 1.3M

Fluminense: 1.3M

São Paulo: 1.2M

Grêmio: 951 mil

Cruzeiro: 920 mil

Fortaleza: 620 mil

Internacional: 602 mil

Botafogo: 517 mil

Athletico-PR: 424 mil

Bahia: 302 mil

Coritiba: 184 mil

Goiás: 160 mil



Flamengo: 6.7M

Palmeiras: 1.95M

Corinthians: 1.87M

São Paulo: 1.7M

Santos: 1.2M

Vasco: 1.2M

Grêmio: 879 mil

Fluminense: 735 mil

Atlético-MG: 600 mil

Cruzeiro: 550 mil

Botafogo: 432 mil

Internacional: 353 mil

Athletico-PR: 248 mil

Goiás: 107 mil

Coritiba: 106 mil

Veja a lista geral dos clubes brasileiros mais seguidos entre todas as redes sociais:

Flamengo: 54.1M

Corinthians: 33.87M

São Paulo: 19.7M

Palmeiras: 17.7M

Santos: 12.4M

Vasco: 11.7M

Grêmio: 11M

Atlético-MG: 10.5M

Cruzeiro: 9.37M

Internacional: 7.25M

Fluminense: 6.53M

Botafogo: 4.65M

Bahia: 4M

Athletico-PR: 3.7M

Fortaleza: 3.25M