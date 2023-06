Com Marta e surpresas, Pia Sundhage anuncia convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

Acabou o mistério torcedor! A técnica Pia Sundhage convocou nesta terça-feira (27) a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Feminina, na Austrália e na Nova Zelândia. Das 23 atletas chamadas, sete atuam no país, sendo quatro do Corinthians e uma do Palmeiras, Santos e Flamengo.

Contando com a experiência da Rainha Marta, e 11 estreantes, as novidades ficaram por conta de Mônica e Bárbara. Tainara, Aline e Angelina entraram para a lista de suplentes.

Convocadas

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo) e Camila (Santos);

Defensoras: Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF), Rafaelle (Arsenal) e Tamires (Corinthians);

Meio-campistas: Adriana (Orlando Pride), Ary Borges (Racing Louisville), Duda Sampaio (Corinthians), Andressa Alves (Roma), Luana (Corinthians), Ana Vitória (Benfica);

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Geyse (Barcelona), Kerolin (North Carolina Courage), Nicole (Benfica), Gabi Nunes (Madri CFF) e Marta (Orlando Pride).

Suplentes: Tainara (Bayern), Aline (Ferroviária) e Angelina (OL Reign).

Pia agradeceu as 92 jogadoras que fizeram parte da caminhada até a Copa do Mundo, e enfatizou a força do elenco que buscará a primeira estrela pelo Brasil.

"Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer todas as atletas que passaram por esse ciclo, foram 92 jogadoras que representaram o Brasil durante esse tempo. Também estou animada, pois quase metade das convocadas nunca participaram de uma Copa do Mundo. Temos jogadoras que sonharam com esse momento e jogadoras experientes que vão auxiliar nesse processo. É um momento muito especial, depois de 4 anos ir para a Copa e realizar os sonhos dessas atletas".

A técnica sueca ainda explicou os motivos de ter chamado a zagueira Mônica no lugar de Tainara.

"Quando falamos da Tainara, ela não teve tanta sorte, pois se machucou algumas vezes. Tenho muito respeito pelos jogos. Ela não está jogando desde abril. Fico muito agradecida pelo trabalho da equipe médica. Precisaríamos de muita experiência para substituí-la. A Mônica vem jogando em todos os jogos e é uma ótima líder. Ela vai ajudar a equipe com sua presença e experiência", e pontuou sobre Bárbara: "Eu acho que é o mesmo quando falo da Tainara e da Mônica. A Lorena se machucou e agora temos a Lelê como nossa primeira goleira. Com toda a experiência que a Bárbara tem, vai trazer força, que é muito bom para o time".

Pia ainda destacou a importância de contar com Marta, ressaltando que não sabe se a dona da camisa 10 estará entre as titulares.

"Parece música para os meus ouvidos quando uma jogadora fala sobre outras. A Marta é uma rainha. Estar perto dela é maravilhoso. Ela tem muita energia e no passe final é uma das melhores. Estar perto dela e ter a chance de treiná-la, é ótimo. Se ela estará no time titular, não sei. Mas terá o nosso apoio".