Brasil vence Alemanha em amistoso preparatório antes da Copa do Mundo Feminina

Nesta terça-feira (11), o Brasil venceu por 2 a 1 a Alemanha, em amistoso disputado em Nuremberg. Este foi um dos grandes testes antes da Copa do Mundo Feminina, a seleção brasileira feminina deixou os torcedores animado faltando 100 dias do início da competição, já que venceu a vice-campeã europeia – antes já tinha empatada com a atual campeã Inglaterra.

Tamires e Ary Borges marcaram os gols brasileiros ainda no primeiro tempo, e Julie Brand descontou nos acréscimos da etapa final. 32 mil torcedores estavam presentes no estádio alemão para acompanhar o amistoso. A ideia da CBF agora, é fazer um último amistoso antes da Copa, só que em território brasileiro.

É O BRASA! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷



Grande vitória das nossas guerreiras! Com gols de Tamires e Ary Borges, a #SeleçãoFeminina vence a Alemanha por 2x1! Muito obrigada pela torcida e apoio de todos! pic.twitter.com/KaxERk25HH — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 11, 2023

Guerreiras saem na frente

Em um primeiro tempo praticamente perfeito da seleção de Pia Sandhage, sua equipe teve organização tática e coletiva pra abrir um 2 a 0 no placar. O Brasil subiu a marcação no início e pressionou as alemãs até abrir o placar com Tamires, aos dez minutos, aproveitando sobra após ótimo lançamento para Gabi Nunes.

A Alemanha começou a pressionar em busca do empate, mas o Brasil mostrou solidez defensiva e não deixou o as alemãs entrarem na sua área, permitindo apenas cruzamentos e chutes de longe. Quando voltou a atacar, Ary Borges ampliou aos 37, após cobrança de escanteio ensaiada, a brasileira finalizou no cantinho sem chances para Ann-Katrin Berger.

Brasil controla segunda etapa

A Seleção Brasileira manteve o ritmo no segundo tempo e não deixou a Alemanha esboçar reação. As treinadoras de ambas as seleções começaram a fazer as substituições e, mesmo assim, o ritmo das Guerreiras do Brasil não caiu. Uma das maiores preocupações da comissão técnica brasileira, era o preparo físico, que dessa vez não comprometeu o desempenho da equipe.

A Alemanha só conseguiu ser dominante nos últimos cinco minutos, quando o Brasil teve seu único momento de desatenção defensiva da partida inteira. Isso permitiu duas jogadas iguais, a primeira com Lea Schüller recebendo livre na área e não sendo efetiva. Mas na segunda chance, aos 46, Lelê espalmou o chute cruzado, e Julie Brand fez o único gol alemão do jogo.

Próximos jogos

Após sair invicta desta Data Fifa, a Seleção brasileira entra reta final de preparação para a Copa. A CBF ainda estuda um possível jogo de despedida da torcida em algum estádio brasileiro, em junho, antes da partida para a Copa do Mundo. A estreia no Mundial será dia 24 de julho, contra o Panamá.