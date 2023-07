Luxemburgo vê bom desempenho do Corinthians em derrota diante do América

Após o Corinthians ser derrotado por 1 a 0 em confronto de ida das quartas de finais diante do América-MG, o treinador Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva falando sobre o jogo e analisando o desempenho de sua equipe como um todo.

Sobre ser pressionado e ter seu cargo correndo risco, Luxemburgo desviou o foco e preferiu elogiar o bom desempenho do Corinthians no jogo, comentando inclusive a desatenção de seu sistema defensivo na hora do gol sofrido.

"Até tomarmos o gol, éramos superiores. Tomamos gol em bola parada em que houve uma falta, ele deu o cartão e ficamos esperando não sei o quê. Aí eles bateram a falta rápido e fizeram o gol. Estávamos bem postados e, depois do gol, desorganizamos. Hoje, a equipe jogou em cima do América. Esse resultado foi pior do que o do Atlético-MG ou melhor? Pelo volume de jogo, pelas situações que criamos [foi melhor] É Copa, e não Campeonato Brasileiro. Se levarmos esse volume de jogo e intensidade, temos condições de passar, é um jogo de 180 minutos. Se fosse no Brasileiro, eu iria falar: 'caramba...'. Mas é Copa, temos que levar os outros 90 minutos para frente. Foi um resultado ruim? Foi, mas é Copa. É diferente de Campeonato Brasileiro."

Complementando ainda sobre o lance do gol, Luxa mostrou sua revolta com a falta de atenção na hora de não deixar o América bater a falta rápido.

"Você não pode fazer uma falta, o cara bater rápido e a nossa defesa estar desprotegida, não pode. Tem que alguém ficar na p*** da bola e tomar cartão de novo. Você vai deixar seguir e deixar desarrumado? É a origem do que aconteceu. O cara pega, bate a bola e o outro saiu nas costas do Gil. A bola não pode sair tão rápido, tem que alguém ficar na frente, tomar amarelo e aí a defesa fica ajustada."

Próximo jogo

O Corinthians volta a campo já neste sábado (08), contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão.