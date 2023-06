Luxemburgo evita problematizar empate e promete melhora da equipe: "Nós vemos uma perspectiva"

Na tarde deste sábado (10), Corinthians e Cuiabá ficaram apenas no empate na Neo Química arena, pelo placar de 1 a 1. O gol dos visitantes foi marcado por Deyverson, e por parte da equipe de Itaquera, o cria do terrão Ruan de Oliveira, marcou o de empate e evitou a derrota do timão em casa.

Renovação do elenco

Foto: Divulgação/Cuiabá

Após o confronto, o treinador Vanderlei Luxemburgo,, evitou falar em aspectos negativos do empate, e preferiu valorizar a evolução que a equipe apresentou desde a sua chegada ao Timão.

"Hoje foi um time que chegou de viagem e jogou de uma maneira completamente diferente. É trocar o pneu com o carro andando, estou buscando mudanças e vocês viram vários jogadores da base. Quando vi o Biro treinar, pensei o por que não segurei ele e o Pedro aqui. O Wesley e o Pedro entraram bem melhor, está acontecendo uma renovação e estamos buscando os resultados".

Muita estrada pela frente

O comandante também falou a sua expectativa para o campeonato brasileiro, que atualmente, o Corinthians se encontra entre os últimos colocados na tabela, porém, para o próprio, o campeonato está longe de acabar, e que a sua equipe tem muito ainda a mostrar aos torcedores

"É muito precoce falar, temos quantas rodadas para terminar a competição? Eu sempre disse que vamos disputar na parte de cima, quando terminar você me cobra lá na frente. O campeonato não termina hoje, temos projeção de campeonato. Foram nove jogos em maio, jogos decisivos. Nós temos perspectiva, a equipe está oscilando, mas vou encontrar o melhor momento dela. O jogo contra o Atlético, Flamengo e Fluminense são referências. Vamos pegar quando eu cheguei, qual era o ambiente? Nós vemos uma perspectiva boa, resultados ruins, mas perspectiva de avanço".

Elenco Limitado ?

E para finalizar as palavras do treinador, Luxa comentou sobre as constantes cobranças que a equipe vêm sofrendo de seus torcedores, e pede tranquilidade as adeptos, reforçando a ideia de que o elenco que o Corinthians possui atualmente, não seria capaz de disputar três competições simultâneas, e reforça a importância que o Campeonato Brasileiro fará para as metas esportivas do clube.

"Estou chateado, a torcida cobrou após o jogo contra o Del Valle e precisa ter culhão para jogar no Corinthians, falei para eles que temos que saber que a torcida vai cobrar e ou está preparado ou não. Não é desculpa, mas não temos times para jogar as três competições. As pessoas não querem entender as verdades, dividimos o time para enfrentar o Argentinos Juniors, os jogadores pediram para ir todos e criamos a possibilidade de avançar. Nós vamos melhorar a equipe no segundo semestre e vejo coisas boas acontecendo, hoje se eu dividir a equipe em três competições seria complicado. Não ganhei a Libertadores ainda, quero ganhar, mas temos que pensar no Campeonato Brasileiro".

Momento inesquecível para Ruan

Foto: Divulgação/Corinthians

E por parte dos jogadores do Corinthians, que estavam dentro das quatro linhas, o autor do gol, e cria das categorias de base do timão, Ruan Oliveira demonstrou sua felicidade pelo gol primeiro gol marcado, e deu seu recado a jovens jogadores que, assim como ele, tem o sonho de se tornar um jogador de futebol profissional

"Momento mágico na minha vida, muito importante. Deus que me deu forças neste momento, foram três anos difíceis, todo mundo falou para desistir, mas era um sonho de criança. Tenho que agradecer todo mundo do clube, todo mundo me fazia dar risada, alegre e isso me deu muita força. Ia todos os dias muito feliz pelo clube, isso me deu força para conseguir me recuperar. Querendo ou não, eu já sabia que ia entrar. Foi muito bom desfrutar do momento".

Próximo Compromisso

O Timão volta a campo na próxima quarta-feira (21), em que terá de enfrentar seu rival Santos, na Vila Belmiro, às 20h. O confronto é válido pela décima primeira rodada do Brasileirão 2023