Zagueiro Tiago Coelho comenta titularidade no Caravaggio FC

Ainda que o Caravaggio FC não esteja numa boa fase, há jogadores que têm se destacado no time catarinense. É o caso do zagueiro Tiago Coelho, titular nas últimas partidas, o defensor de apenas 19 anos tem realizado boas partidas no Estadual. O jogador, que veio após grande passagem pelo sub-20 do Cuiabá, possui boa estatura, qualidade no passe e nos lançamentos. Na visão de Tiago Coelho, a experiência no profissional do clube tem sido positiva:

“Embora tenha faltado as vitórias, fico feliz de ter boa minutagem na competição e também por ter realizado bons jogos com a camisa do Caravaggio”.

Na próxima rodada, em jogo válido pela 9ª rodada do Catarinense Série B, Tiago Coelho e o Caravaggio vão enfrentar o Nação, o jogo será no domingo, às 15h, no estádio da Montanha. Segundo o zagueiro, buscar a vitória é essencial:

“Faremos de tudo para buscar essa vitória no domingo. O time está bem, só tem faltado a vitória. Se Deus quiser no domingo iremos ganhar e virar a chave na competição”.