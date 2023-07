Com bons números, meio-campista Miguel, do Vila Nova, se consolida após bom rendimento no Goiano sub-17

Não é somente no profissional que o Vila Nova tem realizado um grande trabalho no futebol brasileiro. Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Tigre vem tendo ótimos resultados também nas categorias de base do clube. Por sinal, no último Estadual sub-17, a equipe demonstrou bom desempenho e chegou na semifinal da competição. Um dos atletas que ganhou espaço durante a competição foi o atleta Miguel.

Com apenas 17 anos, o jogador, que é polivalente, atua como meio-campista e também como zagueiro, evoluiu no Goianão sub-17 e foi um dos bons nomes do Vila Nova no campeonato. Miguel tem como características principais o bom passe longo, a capacidade de desarmar já armando as jogadas, antecipação das jogadas e qualidade no passe de ruptura que costuma quebrar linhas de marcação.

Durante o Estadual da categoria, o jogador do Tigre manteve médias de 90% de passes certos por jogo e 85% de acertos de passes acima de 20m. Natural do Rio de Janeiro, o jogador atualmente está na cidade após o ótimo rendimento durante o Goianão sub-17. Para manter a boa forma, Miguel mantém trabalhos físicos e técnicos durante a semana.