Invicto no estadual, Lucas celebra bom momento do Vila Nova e projeta próximo jogo pelo sub-17

Titular em quatro dos cinco jogos do Vila Nova no Campeonato Goiano sub-17, o meia Lucas entende que o bom começo defensivo do Tigre é uma junção do trabalho realizado desde o setor de ataque, passando pelos meio campistas até chegar aos defensores.

Para ele, a organização e a vontade do time dentro de campo contribuem para que o coletivo tenha um bom desempenho nas partidas. O Vila Nova é o terceiro colocado na tabela, e possui a melhor defesa da competição, com apenas um gol sofrido.

“Nosso time é sempre muito aguerrido e organizado, então atacantes, meias e volantes auxiliam bastante na marcação, ajudando assim nossos defensores que também estão fazendo um ótimo trabalho”, diz.

Foto: Alan Deyvid

Lucas também avalia que, apesar do bom início de ano para o Vila Nova no Campeonato Goiano Sub-17, a sequência da competição não será fácil, mas que o time sempre irá em busca da vitória a cada jogo, começando pelo duelo desta terça-feira (16), contra o Atlético.

“O Campeonato Goiano é sempre muito difícil, porque são muitos times qualificados, o que torna todos os jogos desafiadores! Vamos em busca do nosso objetivo, que é conquistar mais três pontos. Treinamos duro, física e taticamente. Vamos colocar em prática todo o trabalho que o Wilker vem fazendo com a gente nesse jogo e buscar o resultado positivo”, conclui.