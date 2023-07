Felipão comenta busca por bons resultados no Atlético-MG: "Teremos que vencer degrau por degrau"

Em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro,, Goiás e Atlético-MG empataram em 0 a 0 no Estádio Hailé Pinheiro, a famosa Serrinha, em Goiânia. Após a partida, Felipão comentou sobre a atuação do Atlético.

“Produziu pouco, não o esperado porque o outro time produziu bem. Nós tínhamos um adversário pela frente que dificilmente será vencido aqui dentro nos próximos jogos. Nós não jogamos e nem criamos aquilo que pretendíamos".

Além disso, o técnico do Galo também falou sobre a má fase da equipe: “Me incomoda o mesmo que os torcedores. O nosso grupo também está insatisfeito, tem feito o possível para desenvolver uma situação melhor, não estamos conseguindo, mas vamos continuar trabalhando para que aconteça”.

Felipão revela mudança de esquema após a expulsão

O Atlético-MG teve Arana expulso na reta final da partida. Felipão comentou sobre a mudança no esquema após perder um jogador e a variedade de formações que tem treinado no Galo.

“A gente mudou para um 4-4-2, antes da expulsão era quase um 4-3-3 mas a gente vai trabalhando durante a semana sistemas, jogadores e a gente vai vendo em que momento podemos mudar.”

Calendário

O Galo volta à campo no sábado (22) às 21h, quando vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio, na Arena, na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.