"Sofrido que é bom", enfatiza Renato Portaluppi após Grêmio avançar à semifinal da Copa do Brasil

Depois de dois empates por 1 a 1 em Salvador, e também em Porto Alegre, o Grêmio eliminou o Bahia e avançou à semifinal da Copa do Brasil, na disputa por pênaltis por 4 a 3, nesta quarta-feira (12).

Tendo como peça fundamental para esse avanço, o goleiro Gabriel Grando que deu um show, pegando as cobranças de Cicinho e Gabriel Xavier, enquanto Acevedo mandou para fora. Após a partida, o técnico Renato analisou o desempenho do time e criticou o primeiro tempo, mas valorizou a luta na etapa final e na disputa de pênaltis.

"Tivemos a chance de sair na frente e desperdiçamos a penalidade. Eles fizeram o gol no final. Acertamos no intervalo, ficamos mais ofensivos e buscamos o empate. Ninguém quer perder. Nós lutamos também. Não gostei da minha equipe no primeiro tempo, demos espaços. Mas no segundo tempo melhoramos muitas coisas. Foi sofrido. Mas sofrido é bom."

Renato revela puxão de orelha no vestiário do Grêmio

O treinador também disse que chegou no vestiário durante o intervalo e precisou ser duro com os jogadores.

"Não queira saber as palavras no vestiário. Carinho não foi. Faço bastante carinho, mas no vestiário, não. Tive que dar um puxão de orelha. E acertamos. Estávamos dando muito espaço, deixando eles dominarem a bola. Eles tinham jogadores rápidos. No gol deles tiveram espaço. Acertamos muita coisa no intervalo. Uns três jogadores tinham que acordar, senão ia sair do jogo, eu falei. Não tem tempo. Tem que ter foco no trabalho. Foi nesse sentido que corrigimos o que tinha que corrigir. Aquele sininho no ouvido de alguns", explicou o treinador.

O Grêmio agora irá enfrentar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Os confrontos da próxima fase devem acontecer no final de agosto, os mandos de campo serão sorteados. Pelo Brasileirão, o Grêmio volta na sexta-feira (22), às 21h, quando recebe o Atlético-MG, na Arena, em Porto Alegre, pela 16ª rodada.