Melhor visitante, Atlético-MG vai ao Castelão enfrentar Fortaleza

Após o empate por 1 a 1 fora de casa contra o Fluminense na última quarta-feira, o Atlético-MG volta a campo na noite deste sábado. Novamente como visitante, o alvinegro encara o Fortaleza, às 18h30, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O tricolor do Pici chega para a partida embalado pelo triunfo no meio de semana sobre o Cruzeiro por 1 a 0 em pleno Mineirão. Os três pontos conquistados colocaram um fim na sequência de três jogos sem vitória que a equipe enfrentava antes da pausa para a Data Fifa.

O duelo de logo mais vale as primeiras posições na tabela de classificação. Os donos da casa ocupam a 10ª colocação com 17 pontos. O Galo, por sua vez, segue em 4º lugar, com 19 pontos.

Para o Fortaleza, a vitória de hoje pode significar um salto de até seis posições, dependendo da combinação de resultados na rodada. Já o clube mineiro pode terminar a rodada com o mesmo número de pontos que o Palmeiras, atual vice-líder do campeonato.

Além de se manter no G-4, o Galo busca defender a melhor campanha como visitante até aqui na competição. Dos 19 pontos conquistados, 11 foram longe de Belo Horizonte, dando um retrospecto de 61,1% de aproveitamento, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Alvinegro defende invencibilidade de dois anos

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentaram 18 vezes em confrontos oficiais. O Galo leva vantagem no duelo, com nove vitórias contra 6 do Leão do Pici. As outras três partidas terminaram empatadas.

A última vez que o Fortaleza venceu o adversário de logo mais foi pela primeira rodada do Brasileirão de 2021. Jogando em Belo Horizonte, o tricolor derrotou o time de Hulk e cia por 2 a 1 de virada, com dois gols de Yago Pikachu.

De lá pra cá, os dois clubes se enfrentaram cinco vezes, incluindo uma semifinal de Copa do Brasil. O Galo levou a melhor em quatro oportunidades, com direito a goleada por 4 a 0 no torneio mata-mata. No último duelo, a partida terminou 0 a 0.

Fortaleza pode ter até quatro mudanças

O técnico Juan Pablo Vojvoda deve mudar a formação da equipe para enfrentar o Galo. No meio de semana, a equipe entrou em campo com dois homens de frente e, para logo mais, o argentino pode colocar um time mais ofensivo.

Na defesa, uma alteração é certa. O zagueiro Brites está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o seu lugar, Marcelo Benevenuto deve começar entre os titulares. No meio de campo, Zé Welisson e Yago Pikachu devem ser sacados dos 11 iniciais.

Com isso, Hércules, que entrou durante o segundo tempo no Mineirão, deve ganhar a chance de começar jogando e fechar o meio junto com Caio Alexandre e Tomás Pochettino. No ataque, o trio deve ser formado por Calebe, responsável pela assistência no gol da vitória diante do Cruzeiro, Thiago Galhardo e Lucero.

Provável escalação: João Ricardo, Tinga, Titi, Benevenuto, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino; Calebe, Thiago Galhardo e Lucero.

Felipão pode repetir a escalação do meio de semana

Com exceção do zagueiro Maurício Lemos, que se machucou atuando pela seleção do Uruguai, o técnico Luiz Felipe Scolari não terá nenhum desfalque para encarar o Fortaleza.

Com isso, o time que deve ir a campo logo mais será o mesmo que enfrentou o Fluminense na última quarta-feira. Entre os destaques no time titular, está Guilherme Arana, que atuou pela primeira vez por 90 minutos após se recuperar da lesão no joelho.

Provável escalação: Everson; Mariano, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho, Hyoran e Pavón; Paulinho e Hulk.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Vuaden (RS);

Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC);

VAR: Daiane Muniz (Fifa).