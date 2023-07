Atacante Edson Cariús celebra estreia com assistência e vitória pelo Botafogo-SP

Após passagem pelo futebol do Paraguai, onde defendeu o Tacuary, o atacante Edson Cariúsretornou ao futebol brasileiro em grande estilo. O centroavante, que acertou recentemente com o Botafogo-SP, fez a sua estreia na partida contra o Londrina e já foi decisivo.

Cariús entrou nos minutos finais do duelo e deu passe para o seu xará, Edson, marcar o segundo gol, que decretou a vitória de virada, 2 a 1. Edson Cariús comemorou a sua estreia e destacou a importância da vitória fora de casa.

“Foi uma boa estreia. Estava há quase um mês sem atuar, porque o campeonato paraguaio não tem tantos jogos como aqui no Brasil, mas acredito que fui bem. É muito bom poder chegar já ajudando, feliz pela assistência e muito mais feliz com a vitória fora de casa. Enfrentamos um adversário difícil e pudemos mostrar a força do nosso grupo. Seguimos com o pensamento focado sempre no próximo jogo, mas também olhando firmes para os nossos objetivos no campeonato”, disse.

Com a vitória sobre o Londrina, o Botafogo alcançou os 30 pontos ganhos e ocupa atualmente a 9ª colocação. O Pantera tem uma partida a menos do que as outras equipes que estão à sua frente, é o duelo contra a Chapecoense, sem data definida.

Edson Cariús falou sobre o acolhimento do grupo a sua chegada e a expectativa para o próximo compromisso da equipe, contra o Juventude.

“Fui muito bem recebido por todos do clube, desde os jogadores até a direção.Todos me acolheram muito bem, me deram toda confiança e espero que seja um período abençoado. Agora, teremos mais uma partida difícil pela frente, em casa, com um adversário direto. Temos uma semana para nos preparar e chegar bem nesse duelo contra o Juventude”, concluiu.

Botafogo e Juventude se enfrentam no próximo sábado (29), às 15h30, no Estádio Doutor Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto.