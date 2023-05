Brasileiro Edson Cariús celebra vitória do Tacuary e artilharia da Copa Sul-Americana: “Muito especial”

O Tacuary-PAR, time no qual atua o brasileiro Edson Cariús, venceu o Oriente Petrolero por 3 a 1, em partida válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

A equipe paraguaia alcançou o seu primeiro triunfo na competição continental e chegou aos três pontos ganhos. E o cria do Brasil, foi o grande destaque da equipe na partida. Marcou os dois primeiros gols da sua equipe no duelo, e garantiu a vitória.

Brasileiro contente com gol marcado

Foto : Divulgação/Tacuary

Após grande atuação, o atacante expressou sua felicidade e orgulho de poder ter ajudado a sua equipe a pontuar na Sul-Americana, e de ter marcado duas vezes.

“Muito feliz por poder ajudar minha equipe a conquistar essa importante vitória. Nosso time fez uma grande partida, desempenhamos um bom futebol e conseguimos conquistar os três pontos. É muito especial poder marcar mais dois gols pela Copa Sul-Americana, uma competição de alto nível técnico e que tem grandes equipes”.

Artilharia a vista ?

Com os dois gols sobre o Petrolero, Cariús chegou a três gols marcados na competição e é um dos artilheiros do torneio. O brasileiro falou sobre a artilharia e projetou a sequência de jogos na competição.

“É motivo de muita alegria estar entre os artilheiros de uma competição do tamanho da Copa Sul-Americana, a segunda principal competição do continente, isso me deixa muito feliz e com ainda mais motivação para seguir buscando os gols. Espero que nesse segundo turno dos jogos, a nossa equipe possa somar mais pontos e que a gente possa conseguir a classificação para a próxima fase”.

Como ficou ?

Com a vitória sobre o Oriente Petrolero, o Tacuary chegou aos três pontos e ocupa atualmente a terceira colocação do grupo C da Copa Sul-Americana.

Próximo Compromisso

Os paraguaios voltam a jogar na próxima segunda-feira (8), em partida válida pela décima sexta rodada da Primeira Divisão da Liga Paraguaia. Em que enfrentarão a tradicional equipe do Libertad, no Estádio Toribio Vargas, às 20h.