Tombense empata nos acréscimos e evita derrota para o Criciúma na Série B

Em duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão Série B realizado neste domingo (30), a Tombense evitou a derrota diante do Criciúma com empate de quatro gols no Estádio Soares de Azavedo.

Fabinho abriu o placar logo com seis minutos de partida. Alex Sandro empatou para a Tombense aos 20 minutos do segundo tempo, mas as maiores emoções ficaram reservadas para a reta final. Arlison deixou o Criciúma na frente novamente aos 45 minutos, mas Pedro empatou aos 51 minutos.

Com o empate, a Tombense deixou a zona de rebaixamento com 19 pontos, mas Chapecoense (18) e Avaí (17) ainda jogam nesta rodada. Do outro lado, o Criciúma ficou com 35 pontos, em 6º lugar.

Tombense sofreu na etapa inicial

O início da partida ficou marcado com as duas equipes buscando espaço no meio-campo e poucas oportunidades reais de gol, apesar da Tombense buscar mais as finalizações justamente pela forma como o primeiro tempo ficou condicionado.

Logo aos 5', o Criciúma abriu o placar com o volante Miquéias encontrando Fabinho em profundidade pela direita para surgir na área e chutar entre o goleiro Felipe e a trave.

A Tombense apostou principalmente em Kleiton para tentar buscar o empate, mas o zagueiro Walisson Maia teve atuação de destaque. Além disso, os visitantes quase ampliaram na falha defensiva adversária, terminando em cruzamento de Heler da linha de fundo.

Criciúma não segurou a vitória no segundo tempo

No segundo tempo, a Tombense melhorou em termos de intensidade e conseguiu encaixar chances diversas de gol. A rede chegou a balançar logo no início depois que Fernandão aproveitou cruzamento de Kevin.

Com mais presença no ataque, a equipe mineira enfim buscou o empate. Após sequência de escanteios aos 19', a bola sobrou parra Alex Sandro receber na esquerda e trazer para o meio, chutando no canto esquerdo de Gustavo.

Aos 45 minutos do segundo tempo, o Criciúma ficou novamente na frente depois que Arlíson surgiu na área como elemento surpresa aproveitando passe de Rômulo, chutando cruzado contra o goleiro Felipe.

Contudo, a Tombense foi valente e impediu a derrota aos 51 minutos com um novo empate. Egídio cobrou escanteio fechado e a bola sobrou na pequena área para Pedro Costa empurrar às redes, com liberdade dentro da área.

Sequência

A próxima rodada do Brasileirão Série B será realizada durante a semana. A Tombense enfrentará o Ituano, fora de casa. Enquanto isso, o Criciúma receberá a Ponte Preta. Os dois jogos serão realizados nesta quarta-feira (30), a partir das 19h pelo horário de Brasília.