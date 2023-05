Guarani empata com o Tombense e chega a três jogos sem vencer

Guarani e Tombense ficaram apenas no empate de 1 a 1 neste domingo (28), em jogo válido pela nona rodada do Brasileirão Série B. O time Bugrino abriu o placar com Derek ainda no primeiro tempo, porém sofreu o empate com Alex Sandro, logo no inicio do segundo tempo.

O placar não foi bom para nenhum dos dois times. Os mineiros seguem sem vencer e sem mantém na zona do rebaixamento, enquanto os paulistas não conseguiram se aproximar do G-4 da competição.

Empate chato

Em um primeiro tempo que os dois times não conseguiram lances muito inspirados e com muitos erros técnicos, o Guarani conseguiu abrir o placar com Derek de cabeça. O time da casa tentava até empatar o jogo, mas parava em suas próprias limitações. O Bugre quase ampliou no final, porém parou na trave.

Já no segundo tempo, o Tombense foi para cima em busca do empate. Logo no inicio, Alex Sandro teve sua primeira oportunidade, mas acabou mandando para fora. O mesmo iria empatar a partida após a falha do zagueiro Lucão. O atacante mandou para o fundo da rede. Depois disso, a partida se manteve aberta com boas chances para ambos os lados, no entanto nenhuma das duas foi capaz de alterar o placar.

Daqui para a frente

Com esse empate, o Tombense chega a seis jogos sem vencer, mas interrompe a sequência de cinco derrotas seguidas. Já o Guarani, chega a seu terceiro jogo sem vencer e perde mais uma chance de entrar no G-4.

O próximo jogo dos mineiros é contra o Botafogo-SP, na sexta-feira (2), às 19h, fora de casa. Já o do paulistas recebem o CRB, no próximo domingo (4), às 15h30, em Campinas.