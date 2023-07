Waldrum projeta confronto da Nigéria nas oitavas da Copa do Mundo Feminina

Após uma classificação invicta para as oitavas da Copa do Mundo Feminina no comando da Nigéria, o técnico Randy Waldrum falou sobre a passagem no segundo lugar do grupo B e comentou possível adversária nas oitavas.

Waldrum falou sobre a importância de ter conseguido a classificação superando uma das seleções favoritas, o Canadá, eliminando as atuais campeões olímpicas.

“Quando você olha para os medalhistas de ouro olímpicos [Canadá] e, obviamente, para a Austrália e a Irlanda também – se você me perguntasse antes do torneio de forma realista quais eram as chances de fazer isso, eu provavelmente não teria acreditado. Mas acho que é uma prova para esses jogadores."

O treinador ainda disse acreditar em algo especial para a sua Seleção, que chegou desacreditada ao torneio.

“Elas não receberam tudo o que talvez outras federações tenham, mas assim que tiveram a oportunidade de chegar aqui, eles colocaram tudo nisso… Eu apenas sinto que todos acreditam que estamos destinados a algo especial aqui.”

Foco no próximo jogo

Podendo encarar a Inglaterra na próxima fase, Waldrum mostrou coragem e falou não ter medo de enfrentar as atuais campeãs da Europa.

“Tragam as campeões europeias. Parece que é apropriado que os peguemos. Vamos bolar um plano, então não conte conosco.”