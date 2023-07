Nigéria empata sem gols com Irlanda e confirma classificação para oitavas de final da Copa do Mundo Feminina

Jogando no Lang Park, a Irlanda enfrentou a Nigéria na manhã da segunda-feira (31). E a partida valendo pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina acabou empatada sem gols, onde apenas um lance de perigo real foi criado, em uma ótima defesa de Brosnan na cabeçada de Kanu.

O resultado de empate, somado à goleada da Austrália sobre o Canadá confirmou a classificação da Nigéria para as oitavas de final da Copa do Mundo, junto com a anfitriã Austrália.

Rumo às oitavas!

A primeira chance criada na partida foi cedo, logo aos quatro minutos, que passava a impressão que o jogo seria diferente, quando Farrelly fez o pivô e achou McCabe, que chutou forte, mas pela esquerda do gol.

Aos nove minutos, em um escanteio vindo da direita, Connolly bateu fechado, quase mandando para o gol olímpico, mas Nnadozie tirou de soco para longe. Aos 13 Oshoala recebeu o passe de Kanu, que ficou com a bola no erro de saída da defesa, e bateu cruzado, mas pela direita do gol.

Aos 37 minutos Payne ficou com a bola na entrada da área e chutou, mas mandou a bola pela esquerda do gol, em mais uma chance da Nigéria.

No segundo tempo, logo aos seis, Payne cruzou a bola na área e Kanu cabeceou para o chão, mas Brosnan espalmou a bola, que pegou no travessão, na melhor chance da partida. E no lance seguinte Oshoala bateu forte da direita já na grande área, mas mandou para fora.

A defesa espetacular de Brosnan (Foto: Nigéria)

Aos 30 minutos, em um escanteio na direita McCabe bateu fechado e mandou a bola por cima do gol, quase marcando olímpico mais uma vez. Por fim, aos 51 minutos da segunda etapa, Ajibade chutou de fora da área, rasteiro, mas mandou a bola nas mãos de Brosnan.

Oitavas de final

A Nigéria agora espera a definição do grupo D para saber a adversária das oitavas, onde a Inglaterra lidera com seis pontos, a Dinamarca soma três, empatada com a China e o Haiti não soma pontos. A definição do grupo será na próxima terça-feira (01), às 8h, quando a China enfrenta a Inglaterra e o Haiti encara a Dinamarca.

No grupo B a Nigéria ficou com cinco pontos, um abaixo da líder Austrália e um acima do Canadá, além de quatro acima da Irlanda.